În conturile sale bancare au apărut brusc aproape 1 trilion de lire turcești, echivalentul a aproximativ 21,8 miliarde de dolari, scrie Euronews.

În loc să se bucure de averea neașteptată, Ahmad Jahangard Takalo, în vârstă de 32 de ani, s-a trezit cu toate conturile blocate și fără posibilitatea de a-și folosi banii.

Potrivit postului NTV, Takalo, originar din Azerbaidjan și stabilit în Turcia de aproximativ un deceniu, a aflat că ceva este în neregulă după ce cardul său bancar a fost refuzat la plata cumpărăturilor într-un supermarket.

Ajuns la sucursala băncii pentru explicații, bărbatul a avut parte de o surpriză și mai mare. Verificările au arătat că în contul său figura un sold de 999.999.999.999,99 lire turcești.

Suma uriașă l-ar plasa pe Takalo în rândul celor mai bogați oameni de pe planetă, cu o avere comparabilă cu cea a unor magnați din topurile mondiale.

Nimeni nu știe de unde au venit banii

Takalo susține că nu are nicio idee cum au ajuns banii în conturile sale și că nu a primit până acum o explicație clară din partea băncii.

Din cauza situației neobișnuite, instituția financiară a înghețat toate conturile și a deschis o investigație pentru a stabili originea sumei.

„Am cerut informații de la bancă, însă nu mi s-au oferit detalii pentru că verificările sunt încă în desfășurare”, a declarat acesta pentru NTV.

A întrebat inteligența artificială ce ar putea face cu averea

În așteptarea răspunsurilor oficiale, Takalo spune că a apelat inclusiv la inteligența artificială pentru a afla ce ar putea face cu o avere de asemenea proporții.

Potrivit acestuia, răspunsurile primite sugerau că un buget de peste 20 de miliarde de dolari ar fi suficient pentru finanțarea unor proiecte uriașe de infrastructură sau pentru cumpărarea unor cantități impresionante de aur.

Până la finalizarea anchetei, însă, miliardele rămân doar o cifră afișată pe ecran, iar proprietarul contului nu poate cheltui nici măcar un cent din misterioasa avere apărută peste noapte.