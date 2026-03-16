În aceste condiţii, crede Băsescu, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane şi, deşi România are echipamente pentru a indepărta pericolul, nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat, luni, într-o postare pe Facebook, avertismentul transmis de Iran României.

El precizează că nu şi-a propus să intre în contradicţie cu afirmaţiile oficiale şi reiterează ideea că a permite SUA să folosească bazele militare ale României este o decizie corectă.

”În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc. În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv. Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a indepărta pericolul, dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor”, a scris Băsescu.

Fostul preşedinte afirmă că ”atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri”.

”În aceste condiţii, în opinia mea, statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie”, a mai transmis fostul preşedinte.

”Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească. Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani”, a adăugat Traian Băsescu.

Iranul a avertizat, luni, România că va răspunde pe plan politic şi juridic dacă ţara ar permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Iranului, relatează Iran International.

În replică, MAE precizează că România nu este parte a conflictului, prioritatea sa fiind efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care a pledat încă din prima zi a conflictului. De asemenea MAE menţionează că acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu, iar România găzduieşte de mai bine de 10 ani capabilităţi de apărare antirachetă.

”Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieţi omeneşti şi conduc la degradarea securităţii şi a economiei globale”, afirmă MAE, potrivit News.ro.