Atacul a avut loc în apropierea secției în care activa magistrata, iar sora acesteia a fost, de asemenea, ucisă în incident, potrivit presei locale.

„Parchetul General al statului respinge și condamnă energic atacul criminal comis astăzi împotriva magistratei (...) care, din păcate, și-a pierdut viața”, a declarat ministerul public.

Gloria Bravo, de 15 ani în magistratură, anchetase multiple cazuri de crimă organizată în regiune. La momentul atacului, era responsabilă de investigarea unui incendiu recent care a distrus aproximativ 35 de ambarcațiuni într-un port de pescuit din Manta – un eveniment ale cărui circumstanțe nu au fost încă stabilite de autorități.

Al treilea magistrat ucis în același oraș

Odată cu această crimă, numărul funcționarilor din cadrul Parchetului asasinați în Manta ajunge la trei. Orașul este unul dintre principalele bastioane ale grupării criminale Los Choneros, a cărei lider, cunoscut sub porecla Fito, a fost arestat și extrădat anul trecut în Statele Unite, unde este urmărit penal pentru trafic de droguri și de arme.

Manta este unul dintre orașele cele mai afectate de traficul de droguri din Ecuador, țară prin care tranzitează 70% din cocaina provenită de la vecinii săi, Columbia și Peru – principalii producători mondiali ai acestui drog.

Violențele nu scad, în ciuda sprijinului SUA

În ciuda sprijinului acordat de Statele Unite și a politicilor represive împotriva traficului de droguri adoptate de guvernul de dreapta al președintelui Daniel Noboa, violențele nu scad în Ecuador.

Cu o rată a omuciderilor de 50,9 la 100.000 de locuitori în 2025, Ecuador este una dintre cele mai periculoase țări din America Latină.