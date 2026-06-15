„Acesta reprezintă un pas esenţial către soluţionarea paşnică a conflictului”, a declarat un purtător de cuvânt, conform BBC.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, s-a aflat în cel mai recent grup de lideri mondiali care au lăudat acordul.

Ea spune că Japonia „speră cu tărie” că „navigaţia liberă şi sigură prin Strâmtoarea Hormuz va fi asigurată în practică şi că se va ajunge cât mai curând posibil la un acord final privind problema nucleară a Iranului şi alte chestiuni”.

Prim-ministrul australian, Anthony Albanese, îşi exprimă speranţa că acordul va duce la o „pace durabilă şi de durată”.

„Deşi redresarea completă va necesita timp, restabilirea acestui coridor comercial vital este esenţială pentru a reduce presiunea asupra preţurilor la energie şi a economiilor, inclusiv în regiunea noastră”, spune el.

Ministrul de externe al Noii Zeelande, Winston Peters, a declarat că este un „acord esenţial, constructiv” şi „un pas către reducerea tensiunilor şi promovarea stabilităţii într-o regiune care este esenţială pentru securitatea economică globală”.