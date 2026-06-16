Într-un interviu realizat de jurnalistul Robert Hoară pentru ȘtirileProTV.ro, fostul președinte Traian Băsescu a explicat faptul că această criză politică este rezultatul fraudării alegerilor prezidențiale din 2024, după ce electoratul român a votat în baza conținutului de pe TikTok, și nu a dezbaterilor politice.

În opinia sa, alegerile au fost fraudate deliberat, iar românii au votat fără să înțeleagă cu adevărat ce aleg.

De ce a schimbat Nicușor Dan candidatul la funcția de premier

Referindu-se la contextul politic actual, Băsescu a explicat că președintele Nicușor Dan nu a avut de ales atunci când a renunțat la varianta Tomac și a trecut la un guvern politic. Potrivit fostului șef al statului, niciun partid nu a vrut să ofere un candidat pentru funcția de prim-ministru, ceea ce l-a împins pe Nicușor Dan să încerce mai întâi formula tehnocrată.

„Președintele Nicușor Dan, spre exemplu, a făcut această numire a lui Veștea exact în spiritul ăsta, că niciun partid n-a vrut să ofere un candidat pentru funcția de prim-ministru și atunci a încercat varianta tehnocraților cu Tomac. A constatat că partidele o refuză, că nu va avea o majoritate cu care să treacă Guvernul. A schimbat candidatul fără să-l informeze pe celălalt", a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a precizat că trecerea la un guvern politic a fost o încercare de a da șanse refacerii alianței dintre PSD-PNL-USR-UDMR, dar că în actuala conjunctură politică nu se poate face mai mult de atât.

„Rezultatul alegerilor nu reflectă voința populară, ci înșelătoria"

În opinia sa, întregul an electoral 2024 a fost viciat de o ”fraudare” sistematică.

„Această ordine politică din România este rezultatul fraudării alegerilor în general, în tot anul 2024. Au fost fraudate alegerile. Rezultatul alegerilor nu reflectă voința populară, ci înșelătoria", a spus Băsescu.

Fostul președinte nu se referă la fraudă în sensul clasic, acela al sustragerii fizice a voturilor, ci la un alt tip de manipulare: plasarea electoratului în imposibilitatea de a înțelege ce votează.

”Fraudare este și prin împingerea electoratului în situația de a nu înțelege ce votează. Deci electoratul din România în 2024 a luat soluțiile de vot de pe TikTok și nu din dezbaterile politicienilor, acolo, în comună, în sat, în oraș, în pentru primărie, pentru consiliu. De asemenea, același lucru s-a întâmplat cu voturile pentru lista de europarlamentari, amestecată printre buletinele de primărie și de consiliul județean. Deci, a fost o fraudare deliberată prin punerea a mare parte din electorat în situația de a nu înțelege ce votează și de a i se servi prin TikTok soluțiile.”, spune fostul șef de stat.

Cinci buletine de vot și haosul din cabina de vot

Băsescu a descris în detaliu mecanismul prin care consideră că alegătorii au fost dezorientați la alegerile locale din 2024. La acel scrutin, fiecare cetățean a primit cinci buletine de vot: pentru președintele consiliului județean, pentru consilier județean, pentru primar, pentru consilier local și pentru europarlamentare, ultimul conținând lista comună PNL-PSD.

Potrivit fostului șef al statului, volumul mare de informații din campania electorală, combinat cu numărul mare de buletine, a făcut imposibilă o alegere informată.

„Gândiți-vă că a primit cetățeanul cinci buletine de vot, a intrat în cabină și credeți că a intrat cu vreo idee din campania de 30 de zile, când toate aceste buletine de vot au avut oameni care au făcut campanie? Nu, ei n-au înțeles nimic din campanie. Singurul lucru cu care au intrat în cabina de vot a fost ce au văzut pe TikTok", a afirmat Băsescu.

El a subliniat că acest fenomen nu a ocolit nici mediul rural, unde, deși mulți cetățeni sunt percepuți ca mai puțin familiarizați cu tehnologia, realitatea este alta când vine vorba de rețelele sociale.

„Ați văzut că și la țară spunem că nu știu să-și ia pensia cu cardul, dar în realitate știu foarte bine cu TikTok, deci s-au dus cu ce a avut de la TikTok în cabina de vot", a adăugat fostul președinte.

„A fost un mecanism să nu înțeleagă nimic din campanii"

„La fel și legislativele, primul tur de la prezidențiale, pe urmă bagi în săptămâna următoare alegerile legislative și abia pe urmă al doilea-lea tur de la prezidențiale, cu celebra anulare și așa mai departe. Deci a fost un an cu alegeri fraudate deliberat. A fost un mecanism să nu înțeleagă nimic din campanii și să li se dea rețeta votului prin TikTok și alte mijloace, Facebook și așa mai departe", a mai declarat Băsescu.

Cine a câștigat și cine a pierdut

Întrebat cine a avut de câștigat din această situație, Băsescu a răspuns că, în cele din urmă, nimeni. Marele beneficiar ar fi putut fi Călin Georgescu, dar anularea alegerilor prezidențiale a schimbat situația. Cei mai mari perdanți au fost, în opinia sa, liderii alianței PSD-PNL.

„Păi n-a câștigat nimeni până la urmă, pentru că marele beneficiar care ar fi fost Calin Georgescu, s-au anulat alegerile. Marii perdanți însă, au fost marii lideri ai alianței PSD-PNL. Să vezi că în turul doi nu intră nici Ciolacu, președintele PSD-ului și nici Ciucă, președintele liberalilor, și intră Călin Georgescu și doamna Lasconi", a spus Băsescu.

Fostul președinte a adăugat că, dacă turul doi ar fi avut loc între Georgescu și Elena Lasconi, România ar fi avut-o pe aceasta din urmă ca președinte - pe care o apreciază mai mult, în situația actuală.

”Dacă ar fi mers turul doi, noi aveam președinte pe doamna Lasconi și ar fi fost extraordinar de bine, extraordinar de bine față de ce avem acum.”, spune el.

Totuși, Băsescu a ținut să precizeze că niciuna dintre acuzațiile sale nu pune sub semnul întrebării legitimitatea alegerii lui Nicușor Dan ca președinte.

„Ceea ce spun n-are nicio legătură cu punerea sub semnul întrebării a alegerii președintelui Nicușor Dan. El a fost ales într-un alt ciclu electoral, fără nicio legătură cu fraudarea alegerilor, în 2004", a mai subliniat Traian Băsescu.