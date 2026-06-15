Într-un interviu realizat de jurnalistul Robert Hoară pentru ȘtirileProTV.ro, fostul președinte Traian Băsescu susține că numirea lui Adrian Veștea ca premier desemnat ridică semne de întrebare atât despre loialitatea instituțională a lui Nicușor Dan, cât și despre pregătirea candidatului, care ar fi absolvit „o facultate neautorizată, neacreditată".

„L-a păcălit până și pe Tomac"

În opinia fostului președinte al României, Niculor Dan l-a păcălit pe Eugen Tomac, în condițiile în care discuția cu Veștea ar fi avut loc miercuri, în timp ce Tomac continua sâmbătă să-și prezinte guvernul ”pe la televiziuni”, fără să știe că fusese deja înlocuit.

„Mie mi-a dat impresia că până și pe Tomac l-a păcălit. În sensul că discuția cu Veștea înțeleg că a avut loc miercuri, iar Tomac sâmbătă încă își prezenta Guvernul pe la toate televiziunile. Deci, Eugen Tomac nu știa că președintele a luat decizia să schimbe candidatul", a declarat Traian Băsescu pentru ȘtirileProTv.ro.

Fostul președinte a catalogat această situație drept o „coliziune urâtă" legată de loialitatea între oamenii politici și instituții, subliniind că premierul desemnat este, în sine, o instituție.

„Cum este posibil să vorbești cu Veștea miercuri și să-l lași pe președintele desemnat Tomac să mai umble cu un Guvern, să mai facă negocieri, când tu știi că duminică anunți alt candidat la funcția de premier?", a întrebat retoric Băsescu.

Numirea lui Veștea, „constituțională, dar nu în regulă"

Pe de altă parte, Băsescu face o distincție clară între legalitatea și oportunitatea deciziei lui Nicușor Dan. Din punct de vedere constituțional, spune el, numirea lui Veștea nu ridică nicio problemă. Problema ține însă de modul în care a fost făcută - fără nicio discuție prealabilă cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

„Din punct de vedere constituțional nu are nicio problemă, este o decizie constituțională. În schimb, din punct de vedere al relației interumane, este greu de înțeles că numești un membru al PNL-ului fără să vorbești cu președintele partidului. Cred că aici ne-am încadra în ceea ce se numește cooperarea loială", a explicat fostul președinte.

Mai mult, Băsescu s-a arătat sceptic față de declarațiile lui Veștea potrivit cărora ar dispune de 240 de voturi în Parlament, punând la îndoială realismul acestor afirmații.

„Vine Veștea, parașutat de la Brașov, și spune eu am 240 de voturi. De unde ai, frate, 240 de voturi, ai venit cu ele de la Brașov?", a spus Băsescu, cu ironie.

Fostul președinte a ridicat și problema pregătirii academice a noului premier desemnat, afirmând că acesta „pare a fi făcut, oarecum, o facultate neautorizată, neacreditată".

”Iar în ceea ce privește capacitatea domnului Veștea de a îndeplini funcția, mă rog, am mai avut premier fără bacalaureat. Dânsul pare a fi făcut, oarecum, o facultate neautorizată, neacreditată. Deci avem și acest tip de probleme în ceea ce îl privește”, a afirmat Traian Băsescu.

Nicușor Dan, „într-o situație relativ dificilă", ”are un eșec înregistrat”

Pe de altă parte, Băsescu spune că Nicușor Dan se află sub o presiune constituțională. De la căderea guvernului au trecut 45 de zile, interval în care președintele are obligația să desemneze un premier capabil să obțină votul Parlamentului. Prima desemnare, cea a lui Eugen Tomac, s-a soldat cu un eșec, iar guvernul propus nici măcar nu a ajuns la vot în plenul Parlamentului.

„Dânsul are un eșec înregistrat la prima desemnare, o desemnare care nici măcar n-a ajuns în plenul Parlamentului și am putea spune, din punct de vedere oficial, acum cu Veștea este la prima desemnare. Să sperăm că măcar asta ajunge să fie votată în Parlament", a afirmat Băsescu.

Criza politică și urgențele ”extraordinare” ale țării

Dincolo de disputele politice, fostul președinte a atras atenția și asupra costurilor reale ale blocajului pentru România. El a menționat în mod special fondurile europene din PNRR - aproximativ 10 miliarde de euro - care trebuie absorbite până la sfârșitul lunii august, cu condiția îndeplinirii unor obligații asumate de statul român.

„Sunt niște urgențe extraordinare ale țării, în mod deosebit absorbția banilor din PNRR. Discutăm de circa 10 miliarde care trebuiesc încasați până la sfârșitul lunii august, cu condiția îndeplinirii unor obligații. Ori am impresia că de aceste obligații nu se mai ocupă nimeni, nici Bolojan, ca premier căzut la moțiune, și nici unul care s-ar instala acum. Suntem într-o situație dificilă", a avertizat Băsescu.

La acestea se adaugă, potrivit fostului președinte, și programul de înarmare al României, a cărui documentație nu este finalizată, precum și alte angajamente care nu pot fi onorate de un guvern interimar.

Cine ar câștiga din alegeri anticipate: „Categoric AUR"

Întrebat dacă alegerile anticipate ar putea fi o soluție în cazul în care și al doilea guvern propus va fi respins de Parlament, Băsescu a răspuns că, în principiu, da - în orice altă țară europeană, un blocaj de această amploare ar fi dus deja la dizolvarea Parlamentului. Problema, a explicat el, este că legislația românească permite dizolvarea Parlamentului doar în condiții foarte restrictive.

Totodată, fostul președinte a avertizat că alegerile anticipate ar avantaja în primul rând partidul condus de George Simion.

„Categoric AUR, categoric AUR. În momentul de față, partidele aflate la guvernare, partidele așa-zis democratice sau partidele pro-occidentale, sunt vizate de oprobriul electoratului, nu numai pentru creșterile de taxe, de accize, de tarife și așa mai departe, sau datorită inflației, dar și pentru modul cum se comportă", a spus Băsescu în interviul pentru ȘtirileProTV.ro.

Soluția lui Băsescu: întoarcerea la alianța PSD-PNL-USR-UDMR

Fostul președinte al României este de părere că partidele care au deja un program comun de guvernare - protocol și program aprobat deja de Parlament - trebuie să depășească interesele de partid și să formeze un guvern cât mai rapid.

„N-avem decât o soluție: întoarcerea la alianță, întoarcerea la alianță care are un protocol, are un program aprobat de Parlament și nu există altă soluție decât partidele să înțeleagă că sunt și lucruri care sunt deasupra lor", a declarat Băsescu.

El a criticat toate partidele implicate pentru că judecă situația exclusiv prin prisma intereselor electorale și de partid, în loc să prioritizeze interesul național.

„A venit momentul cu forță extraordinară ca aceste partide să pună interesul național deasupra intereselor lor. Iar interesul național spune: guvernați!", mai spune fostul președinte Traian Băsescu.