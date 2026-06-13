El a precizat că măsura, inclusă în programul de guvernare, reprezintă un semnal puternic pe care Executivul îl transmite pentru stimularea natalităţii.

Eugen Tomac a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, de unde vor fi luaţi banii pentru eliminarea CASS pentru mame şi pentru creşterea indemnizaţiei pentru creşterea copiilor de la 8.500 de lei şi până la 10.000 – 12.000 de lei.

”Am analizat împreună cu specialiştii cu care am lucrat pentru programul de guvernare şi înţeleg că dacă scutim CASS pentru mamele cu copii sub o anumită vârstă impactul bugetar este minim. Sub 0,02% din PIB. Măsura reprezintă un semnal puternic pe care Guvernul îl va da pentru natalitate. Eu cred că este extrem de important să rămânem în această logică de a stimula natalitatea în România, pentru că intrarea în Uniunea Europeană ne-a adus foarte multe facilităţi. Dar ştim cu toţii că o bună parte din naţiunea română a plecat din raţiuni economice peste hotare. Sunt milioane de cetăţeni români, iar noi avem nevoie de politici îndrăzneţe prin care să stimulăm natalitatea”, a declarat Eugen Tomac.

El a fost întrebat de unde vor fi luaţi bani pentru aceste măsuri şi dacă împrumuturile sunt o variantă.

”Nu. Din analiza pe care am făcut-o, în momentul de faţă nu există un risc major, inclusiv în ceea ce priveşte plafonul acesta pe care îl propunem să se majoreze privind indemnizaţia de creştere pentru copil. Plafonul nu a mai fost crescut de un deceniu. El practic penalizează direct o categorie educată care a întârziat să facă copii. Deci, din acest punct de vedere, cred că este foarte important să dăm acest semnal către cei care sunt îndreptăţiţi să primească din partea statului acest suport şi vom acţiona în această direcţie”, a mai afirmat Eugen Tomac.

El a adăugat că impactul bugetar nu este foarte mare şi că va fi menţinută cifra de deficit de 6,2% pentru 2026.

Ce a declarat Ilie Bolojan când a decis taxarea mamelor

Ilie Bolojan a spus că nu există soluţii magice şi că niciun sistem de sănătate din lume nu poate funcţiona cu mulţi beneficiari şi puţini oameni care contribuie.

„Astăzi avem 6,3 milioane de români care contribuie şi avem 16,5 milioane de beneficiari. Niciun sistem nicăieri nu poate funcţiona în felul acesta. Şi atunci, ce a trebuit să facem? Să căutăm cum creştem numărul de contributori, oameni care plătesc. Şi că ne place, nu ne place, şi mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante şi atunci trebuie să contribuie cu sumă infim de mică, raportat la beneficiile pe care sistemul medical le pune în practică”, a explicat Ilie Bolojan.