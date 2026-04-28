De acolo i s-a pierdut urma. Vasile Ciulavu, din satul Alexeni, a plecat de acasă luni dimineaţă, iar sora lui, ultima care a vorbit cu el, spune că şi-a lăsat telefonul acasă.

Iliana Afloroaiei, sora bărbatului dispărut: „Era îmbrăcat mai gros cu o haină roșu cu negru, în carouri. Cică a ieșit în sat, a intrat la o casă, l-a văzut lumea, l-am văzut pe cameră cum mergea, cu boata-n mână, l-am văzut pe cameră”.

Vecină: „A zis că se întoarce, că mai pleca și mai venea, dar acum n-a mai venit, au intrat și ei în panică, săracii. Dar ce-o fi cu el, pe unde o fi, nu știu”.

După ce au fost anunțate, autoritățile s-au mobilizat și au făcut căutări inclusiv cu dronă cu termoviziune, pe timpul nopții, când erau doar câteva grade Celsius.

Marius Cârstoiu, Salvamont Gorj:Am căutat aseară, din jurul orei 21.00 până la 2.00. A fost frig afară și drona cu termoviziune în condiții de frig vede foarte bine. Am exclus o zonă foarte mare de căutare și azi am reînceput căutările”.

Costel Bicheru, primar comuna Stănești: „Căutăm de aseară în continuu, suntem cu jandarmi, poliție, salvamont, pe teren. Avem ceva informații că ultima dată s-a deplasat în direcția asta, suntem pe urmele lui”.

Bărbatul dispărut are 1,70 metri înălţime și 70 de kg. Cine are informaţii despre locul unde s-ar putea afla, este rugat să contacteze cea mai apropiată secţie de poliţie, sau să sune la 112.