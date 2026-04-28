„Incendiul a fost lichidat. În interiorul apartamentului a fost găsit un bărbat în vârstă de 65 de ani carbonizat. În total din întregul imobil au fost evacuate 21 de persoane, din fericire nu au avut nevoie de îngrijiri medicale", a precizat purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, pompierii lucrează „pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului".

Blocul în care a avut loc incendiul se află pe strada Şoimului.

La locul incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.