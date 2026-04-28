„La data de 27 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei nr.1 Poliţie Urbană Sibiu au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi. În fapt, în perioada octombrie 2021 - aprilie 2026, o tânără în vârstă de 23 de ani, domiciliată în localitatea Şelimbăr, ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără a avea acest drept, la un punct de lucru situat în municipiul Sibiu”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanţii IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, în urma percheziţiei, poliţiştii au ridicat „medicamente, substanţe injectabile, aparatură medicală, documente şi un telefon mobil, în vederea continuării cercetărilor”.

Cercetările sunt continuate la nivelul Secţiei nr.1 Poliţie Urbană Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.