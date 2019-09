Tăriceanu a rămas fără grup parlamentar în Senat, după ce l-a dat afară pe Meleșcanu din ALDE

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunțat miercuri în plenul Senatului că Teodor Meleșcanu a fost dat afară din acest partid, după ce a candidat la șefia Senatului din partea Partidului Social Democrat, contrar ordinelor ALDE.

Tăriceanu a precizat că Meleșcanu și-a pierdut automat calitatea de membru ALDE, potrivit deciziilor acestui for anunțate încă înainte de votul pentru președinția Senatului.

”În baza deciziilor statutare din forul ALDE, domnul Meleșcanu își pierde de drept calitatea de membru ALDE și membru în grupul senatorial. Prin urmare, am făcut în acest sens o adresă pe care am depus-o la biroul președintelui și vreau să vă aduc la cunoștiință că regulamentul la articolul 19, punctul 1, zice așa: orice modificare intervenită în conducerea sau componența unui grup parlamentar se aduce în cunoștință în scris președintelui Senatului sub semnătura liderului de grup. Am făcut acest lucru.” - a spus Tăriceanu.

Și, odată cu eliminarea lui Meleșcanu din ALDE, partidul lui Tăriceanu a pierdut și grupul parlamentar din Senat, deoarece, potrivit regulamentului, este nevoie de 7 parlamentari pentru a forma un astfel de grup, iar prin plecarea lui Meleșcanu au mai rămas .. 6.

”.. a invocat faptul că grupul ALDE nu mai poate funcționa deoarece numărul de 7 era asigurat prin prezența domnului Meleșcanu. Bine. Atunci vă rog să luați act de prevederea regulamentară și să luăm act oficial de desființarea grupului ALDE prin eliminarea domnului Meleșcanu.” - a mai spus Tăriceanu care a anunțat totodată că va depune o notificare oficială la Senat pentru formarea unui nou grup parlamentar ”mixt”.

În replică, Meleșcanu a declarat pentru Știrile Pro Tv că va contesta documentul prin care este demis din ALDE.

”Regret că au decis prin acest document să desființeze grupul ALDE la Senat. Bineînțeles, îmi voi căuta dreptatea.” - a spus Meleșcanu.

Vosganian: Meleşcanu, din punct de vedere moral şi politic şi-a pierdut legitimitatea de a fi membru ALDE

Deputatul Varujan Vosganian a declarat că Teodor Meleşcanu şi-a pierdut legitimitatea politică şi morală de a fi membru ALDE şi a afirmat că partidul încă nu a emis un document oficial în această privinţă.

"În ce îl priveşte pe Teodor Meleşcanu, el nu mai funcţionează în grupul nostru efectiv şi opinia mea este că el nu mai poate funcţiona în ALDE (...). După părerea mea, calitatea lui de membru ALDE este o calitate care nu se poate discuta pe un termen lung. (...) Juridic, ALDE încă nu a emis un document oficial în această privinţă", a afirmat liderul de grup ALDE din Camera Deputaţilor, potrivit Agerpres.

Parlamentarul a spus că "Teodor Meleşcanu, din punct de vedere moral şi politic şi-a pierdut legitimitatea de a fi membru ALDE".

El a vorbit de procedura de excludere a lui Meleşcanu din ALDE.

"Potrivit statutului ALDE (...), orice membru ALDE care acceptă nominalizarea într-o funcţie de demnitate publică din partea altui partid este automat radiat de pe lista membrilor. Ideea de a avea un guvern în care să fie reprezentat şi ALDE este un şiretlic care nu va ţine, pentru ca înainte ca procedurile să înceapă noi vom anunţa că respectivii nu mai sunt membri ALDE. În cazul tuturor membrilor există câte un for statutar care vă încredinţez că se va întruni de urgenţă pentru a aplica statutul. Nu se pune problema că noi nu vom avea o ripostă imediată, indiferent că e vorba de Delegaţia permanentă, de Biroul Executiv. Procedural vorbind, lucrurile se vor petrece imediat", a spus Vosganian.

Astfel, în cazul lui Meleşcanu, "există acum necesitatea unui for care să valideze această situaţie, deci radierea".

Totodată, Vosganian a vorbit despre crearea unui "precedent" în acest caz.

"Ceea ce a făcut domnul Meleşcanu a stupefiat şi a consternat pe toţi colegii săi din conducerea ALDE (...) Cei care socotesc că cele care s-au întâmplat la Senat pot constitui un precedent pentru o soluţie similară în Guvern se înşeală. Teodor Meleşcanu a fost ales preşedinte datorită calităţii sale de senator, nu datorită calităţii de membru ALDE (...)Nu este acelaşi lucru la guvern", a punctat liderul ALDE.

Meleșcanu - motiv de scandal la ALDE

Cu susținerea PSD, Teodor Meleșcanu este de marți președintele Senatului și al doilea om în stat, după pierderea acestei funcții de către șeful său de partid, Călin Popescu-Tăriceanu.

Această situație a stârnit un scandal imens în interiorul formațiunii lui Tăriceanu, unde mulți sunt supărați că partidul a renunțat la guvernare.

Teodor Meleșcanu a câştigat funcţia cu voturile date de social-democraţi şi câţiva colegi din Parlament.

Marți, după ce a fost votat ca președinte al Senatului, Meleșcanu a declarat că 4 senatori de la ALDE au fost alături de el la plenul de marţi, trei votând pentru a prelua conducerea Camerei superioare, iar al patrulea s-a abţinut.