”Miza acestui congres este despărţirea definitivă de PSD şi mai este recâştigarea identităţii noastre, o identitate pe care am exprimat-o încă de la congresul de anul trecut. (...) Această identitate trebuie să se vadă şi prin acţiunea noastră. Am spus explicit atunci că suntem liberali conservatori, că refuzăm alegerea falsă pe care o propun unii, dintre progresism, care rupe legătura cu ceea ce ne defineşte ca naţiune, şi un conservatorism retrograd, care confundă trecutul cu modernizarea”, a afirmat Dan Motreanu, în discursul său.

El a spus că liberalii cred în familie, în meritocraţie, în responsbailitate şi în ordine şi în omul care, ”mai presus de a cere drepturi, îşi asumă, în primul rând, responsbailităţi”.

”Există momente în viaţa unui partid când cel mai mare pericol nu este înfrângerea electorală, ci pierderea identităţii şi astăzi ne aflăm într-un astfel de moment. (...) Suntem astăzi într-o criză politică şi guvernamentală. (...) Guvernul Bolojan a căzut nu pentru că a pus România pe o direcţie greşită. Guvernul Bolojan a căzut pentru că a încercat să schimbe direcţia pe care a fost pusă România de PSD de 35 de ani. De fapt, ce a urmărit PSD prin această moţiune şi prin căderea Guvernului? A urmărit să dea jos un prim-ministru reformator, a urmărit să aducă în funcţia de prim-ministru un personaj docil, dependent de PSD. A urmărit să îşi mărească influenţa guvernamentală, să îşi păstreze reţelele de influenţă şi a urmărit să păstreze Partidul Naţional Liberal în siajul PSD, pentru că PSD şi-a dat seama că singura soluţie pentru a mai rămâne relevant astăzi pe scena politică este de a avea Partidul Naţional Liberal la butonieră. PSD şi-a dat seama că devine din ce în ce mai irelevant din momentul în care Ciprian Ciucu a câştigat alegerile pe Bucureşti şi de atunci a început atacul furibund al PSD-ului împotriva Partidului Naţional Liberal şi împotriva lui Ilie Bolojan”, a adăugat Motreanu.

Cum arată echipa lui Bolojan

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat duminică modificarea Statului partidului. S-a decis astfel reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul şi înfiinţarea Biroului Permanent Naţional, ca structură centrală de conducere.

Potrivit unui comunicat al PNL, candidatura lui Ilie Bolojan a fost depusă împreună cu moţiunea "Modernizare cu Rădăcini" şi cu echipa de conducere propusă: prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu; secretar general - Robert Sighiartău; vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga.

Robert Sighiartău a anunţat, duminică, la congresul Partidului Național Liberal, că dacă cei din așa numita ”grupare Veştea” nu îşi dau demisia până luni, 22 iunie, ora 12.00, atunci vor fi excluşi din partid.

Primarul general al Capitalei şi actual prim-vicepreşedinte al PNL, Ciprian Ciucu, a anunţat, la 20 iunie, că nu va candida la funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL la Congresul din 21 iunie, deşi a primit o astfel de propunere din partea colegilor de partid, invocând dosarul deschis pe numele său în cursul acestei săptămâni.

Decizia convocării Consiliului Naţional pentru 19 iunie a fost luată la 17 iunie, în Biroul Politic Naţional al PNL, întrunit de urgenţă după ce premierul desemnat şi prim-vicepreşedinte al PNL, Adrian Veştea, a anunţat că nu va da curs ultimatumului partidului de a-şi depune mandatul de prim-ministru desemnat.