Cartea Recordurilor Guinness a desemnat-o din nou drept cea mai bătrână femeie din lume care efectuează acest zbor, legată, în picioare, pe carlinga unui avion de turism, relatează News.ro.

Nonagenara deţinea această disticţie din 2022, când a stabilit primul record, la vârsta de 93 de ani.

Prietenii săi şi familia sa s-au adunat la faţa locului pentru a asista la eveniment.

Mulţi curioşi au fost, de asemenea, prezenţi.

Imaginile zborului impresionant al pensionarei au devenit virale pe reţele de socializare.

Realizarea sa a fost salutată, cu atât mai mult cu cât contribuie la o cauză dragă lui Elizabeth Bromage.

”Încântată” și ”mândră”

Zborul lui Betty, cum este alintată, a fost ocazia unei strângeri de fonduri pentru Cheltenham and Gloucester Hospitals Charity, un organism care strânge donaţii pentru spitale locale.

Aventuriera a ales să ajute o secţie de terapie cardiacă în caz de infarct în 2025.

După aterizare, această ”recordwoman” s-a declarat ”încântată” şi ”mândră” de zborul său şi de gestul său de caritate.

Ea suferă de probleme de vedere şi de mobilitate.

”Dacă povestea mea încurajează chiar şi o singură persoană să se autodepăşească şi să profite la maximum de viaţă, atunci fiecare minut a meritat”, a declarat ea.

Elizabeth Bromage a făcut primul wing walking la vârsta de 87 de ani, după ce a intrat la un azil de bătrâni.

Ea a declarat că a simţit nevoia, atunci, să îndrăznească noi experienţe.

Ea a spus că i-a venit ideea să facă acest sport extrem după ce a ”văzut o un spot publicitar la batoane de ciocolată în care un bărbat stătea pe un avion”.

Ea a anunţat. la primirea certificării, că vrea să-şi bată din nou recordul peste doi, la vârsta de 100 de ani.

Ea spune că, de atunci, aceasta a devenit o practică ocazională pentru ea, care ”detestă ideea de a rămâne culcată în pat şi să nu facă nimic”.

În total, ea a realizat şase wing-walking în ultimii zece ani.

Ea a organizat, cu o ocazie, o strângere de fonduri pentru secţia Neurovasculară a Spitalului General Cheltenham, care a preluat-o în urmă cu un an, după ce a suferit o criză cardiacă.

Bine legată pe aripa superioară a avionului, ea face un looping după altul, rotaţii, şi aterizează fără urmă de frică sau să se simtă rău.

Aceste manevre nu sunt improvizate, iar pilotul o avertizează printr-un gest, iar ea confirmă după ce a îneţeles ”cu un deget ridicat”.