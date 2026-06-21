Ilie Bolojan a anunţat, duminică, că, având în vedere criza guvernamentală discuţia în prima şedinţă a Biroului Permanent Naţional, s-a concentrat pe soluţiile pentru deblocarea acestei crize. Congresul Extraordinar al PNL l-a desemnat pe Ilie Bolojan președinte al Partidului Național Liberal, în favoarea sa fiind exprimate 1769 de voturi din totalul de 1842 exprimate, adică 96%.

”În urma deciziei Congresului PNL de a nu susţine un guvern în care nu se regăseşte PNL, acest gvern care încearcă să treacă nu are o majoritate asumată şi transparentă. PNL nu va susţine o astfel de soluţie”, a anunţat preşedintele PNL.

Potrivit acestuia, s-a făcut o recomandare pentru grupurile parlamentare ale PNL. Astfel încât, dacă se ajunge la vot în Parlament pentru Guvernul Veştea, parlamentarii liberali să iasă din sală.

Bolojan a afirmat că sigura soluţie viabilă presupune guverne minoritare şi propune un pact pentru adoptarea de legi care să asigure absorbţia fondurilor din PNRR şi a menţinerii deficitului.

PNL, USR şi UDMR nu vor vota Guvernul Veștea

Preşedintele PNL s-a referit fie la guvern minoritar condus de PSD, pentru care celelalte partide ar da votul de învestitură, sau un guvern format de PNL, USR, UDMR.

Ilie Bolojan a propus, în cadrul Congresului Extraordinar al PNL de duminică, ideea unui pact pentru România, în următoarele şase luni, care să continue liniile adoptate de Guvernul pe care l-a condus, în aşa fel încât deficitele să fie menţinute ”la niveluri rezonabile”.

Discursul integral al președintelui PNL de la Congres poate fi urmărit AICI.

El preciza că a discutat cu USR şi UDMR despre ”o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România”.

”Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi nu are decât un partid cum este PSD să îşi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri”, afirma Bolojan.

PNL, USR şi UDMR au anunţat că nu vor vota pentru învestirea Guvernului Veştea. De asemenea, Congresul Extraordinar al PNL a adoptat modificarea statutului partidului. S-a decis, astfel, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul şi înfiinţarea Biroului Permanent Naţional, ca structură centrală de conducere.

Ilie Bolojan a candidat și a fost ales pe baza moțiunii „Modernizare cu Rădăcini”, împreună cu o echipă din care fac parte: Dan Motreanu (prim-vicepreședinte), Robert Sighiartău (secretar general), Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu, Gabriela Horga, Alexandru Muraru, Siegfried Mureșan, Dragoș Pîslaru, Ioan Popa și Florin Roman (vicepreședinți).

Reprezentanţi ai echipei premierului desemnat, Adrian Veştea, anunţă că urmează să învestească forurile jurisdicţionale privind excluderea unor membri, potrivit unor surse politice.