În schimb, procurorii DIICOT mențin acuzațiile de trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat și cer arestarea preventivă.

La ieșirea din sala de judecată, Viorel Pașca a spus că regretă dacă a încălcat legea, dar nu și că a ajutat oamenii.

Viorel Pașca: „Niciodată nu m-am gândit și n-am avut în cap ideea să fac un azil în care să instituționalizez oameni. Totdeauna eu m-am gândit să avem, să oferim oamenilor acestora case de locuit, în care oamenii aceștia să nu se simtă instituționalizați, să se simtă acasă, să simtă că aceea e casa lor. Cu reguli simple, în care oamenii să se bucure de viață sau de ultima parte a vieții lor.”

Reporter: Ce era cu acele persoane din cămine care ar fi lucrat fără forme legale?

Viorel Pașca: „Persoanele acelea aveau contracte de voluntariat, lucrau acolo, ajutau acolo, așa cum au făcut-o dintotdeauna.”