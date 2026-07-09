Victima este tânărul care anul trecut a ucis o adolescentă în Grădina Botanică din Craiova.

Corespondent Știrile PRO TV: „Fapta de care sunt acuzați cei doi angajați din sistemul penitenciar este foarte gravă și s-a petrecut în octombrie anul trecut, într-o celulă a Penitenciarului Rahova. Cei doi agenți au 21 și 26 de ani și i-au aplicat mai multe lovituri deținutului. Acesta este acel tânăr, vă reamintesc, pe care cu siguranță opinia publică îl știe și și-l amintește.

În urmă cu doi ani, s-a înarmat cu un cuțit, cu o cagulă și a ieșit pe stradă, iar în momentul în care a ajuns în Grădina Botanică din Craiova s-a năpustit asupra a doi adolescenți, a înjunghiat mortal o tânără și l-a rănit grav pe prietenul acesteia, aparent fără niciun motiv. A fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru aceste fapte oribile.

În momentul în care a ajuns la închisoarea Rahova, cei doi agenți s-au gândit să îi aplice o corecție, așa că, vă spuneam, l-au supus la diferite cazne în celulă. Ba chiar, spuneau anchetatorii, l-ar fi invitat și pe un coleg de celulă să îl lovească pe acesta.

Însă toată această întâmplare a ajuns la urechile conducerii penitenciarului, care a demarat verificări. Cei doi agenți au fost incluși într-o comisie de disciplină și nu au mai fost programați în serviciu.

Și așa, încet-încet, la iveală a ieșit și faptul că un asistent în vârstă de 34 de ani a colaborat cumva cu aceștia, în sensul că nu a raportat incidentul. După ce deținutul a ajuns pentru îngrijiri medicale, a observat ce fel de răni are și a consemnat în fișa lui date nereale, fapt pentru care este și acuzat de fals intelectual.

După ce au fost inculpați de procurori, cei trei angajați din sistemul penitenciar au fost puși la dispoziția organelor de anchetă și judiciare și au fost trimiși în judecată pentru tortură și pentru favorizarea făptuitorului. Ei sunt judecați în stare de libertate.”