Pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru judecători s-a aflat proiectul privind transparentizarea modalității de gestionare a cauzelor în funcție de capacitatea reală de procesare a instanțelor judecătorești, care stabilește o serie de principii și reguli privind repartizarea repartizarea dosarelor în instanțe, informează Agerpres.

Potrivit unui document publicat pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, principiile de normare sunt următoarele:

- ajustarea volumului de dosare în instanță în funcție de capacitatea reală a acesteia de la un anumit moment;

- stabilirea unei norme la nivel de număr de dosare per judecător prin raportare la datele europene;

- pe baza numărului de dosare înregistrate în fiecare instanță și în funcție de numărul de judecători aflați efectiv în activitate la un moment dat, norma determină capacitatea zilnică a instanței;

- normarea se realizează la nivelul instanței/materiei juridice, iar între completuri funcționează mecanismul de repartizare aleatorie și echilibrată care are în vedere și complexitatea dosarelor;

- mecanismul de normare nu exclude repartizarea pe puncte de complexitate, ci se completează cu aceasta.

Documentul stabilește și reguli de determinare a capacității zilnice, respectiv:

- dacă într-o zi se înregistrează mai multe dosare decât capacitatea zilnică, instanța va repartiza doar dosarele pe care efectiv le poate judeca raportat la normă, restul fiind plasate în lista de așteptare în vederea judecării lor;

- dacă într-o zi se înregistrează mai puține dosare decât capacitatea, diferența se reportează în ziua următoare;

- dosarele din lista de așteptare se vor repartiza plecând de la regula FIFO (first in, first out);

- excepție fac dosarele urgente (stabilite de CSM), care vor fi repartizate în aceeași zi, dar care vor fi contabilizate în capacitatea zilnică. Dacă sunt mai multe dosare urgente înregistrate decât capacitatea zilnică, toate vor fi repartizate, iar capacitatea va fi reportată negativ, scopul fiind ca la nivel de an calendaristic să se păstreze pe cât posibil norma.