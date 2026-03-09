Surse politice au precizat pentru Știrile Pro TV că există trei candidați: Eugen Teodorovici, Vasilică Potecă și Marin Popescu. Postul îi revine Partidului Social Democrat, care, potrivit surselor, l-ar susține pe fostul ministru de Finanțe, Teodorovici.

În prezent, la Curtea de Conturi este vacant un post de consilier de conturi după plecarea lui Mihai Busuioc. Pentru acest post s-au depus candidaturi până în data de 6 martie la Comisiile de buget ale Parlamentului.

După audierea candidaților și întocmirea unui raport, în plenul comun se va decide prin vot cine ocupă acest post.

Iar marți, 10 martie, la ora 13.00, are loc plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului care va decide prin vot funcțiile pentru Curtea de Conturi, CNCD și Avocatul Poporului.