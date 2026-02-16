Fost ministru al Proiectelor Europene: ”România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi”

Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Adrian Câciu, fost ministru PSD al Proiectelor Europene în Guvernul Ciolacu și fost ministru al Finanțelor în Guvernul Ciucă, susține că ”România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi”.

Actualul deputat PSD susține că, în prezent, orice plată curentă aferentă proiectelor PNRR se face din bani naționali, bani pentru care se împrumută de pe piață cu 7% dobândă”.

Motivul pentru care România ar fi ajuns în această situație neplăcută, mai spune Câciu, este că, ”din iunie 2025 până acum, România nu a tras nici un eurocent din PNRR de la Comisia Europeană”.


Mesajul complet al lui Adrian Câciu:

România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi.

Are 0 euro în conturi.

Iar asta este grav!

Orice plată curentă aferentă proiectelor PNRR se face din bani naționali, bani pentru care se împrumută de pe piață cu 7% dobândă.

Asta pentru ca, din iunie 2025 până acum, România nu a tras nici un eurocent din PNRR de la Comisia Europeană.

Deși are de primit 3,1 miliarde euro.

România a primit 10,5 miliarde de euro(prefinantari, cerere plată 1, cerere plata 2, repower, cerere plata 3-parțial).

La acest moment România a cheltuit circa 11 miliarde euro pe facturile aferente proiectelor din PNRR.

În acelasi timp, România are de încasat 3,1 miliarde euro de la Comisia Europeana (840 milioane euro din Cererea de Plata 3 si 2,3 miliarde euro din Cererea de plata 4).

Problema este ca nu încasează acesti bani.

Cu privire la cei 840 milioane de euro termenul de validare era 28 de noiembrie, iar termenul de încasare ar fi trebuit sa fie 28 ianuarie. Au trecut ambele.

Cu privire la cei 2,3 miliarde euro, aferenți cererii de plata 4, ieri a expirat termenul validarii de către Comisie.

Personal, am dubii ca CP4 va fi validata mai devreme de mai 2026.

Ceea ce este si mai grav!

Cele de mai sus rezulta din execuțiile bugetare.

De ce nu se prezintă public și asumat situația si auzim doar de laude privind "explozia absorbției pe PNRR"?

Care "explozie"?

Cea făcută pe banii pe care deja îi avea România în conturi?

Ministrul Fondurilor alege să facă declarații politice în loc să își asume și să explice:

-de ce a pierdut 7 miliarde euro din PNRR?

-de ce nu a încasat cei 840 milioane euro din CP3?

- ce se întâmplă cu cei 2,3 mld euro din CP4?

Și cum crede el că vom incasa cei 10,5 miliarde euro ramasi din PNRR până în august!

Eu pot sa înteleg că, actualul ministru al fondurilor este în guvern doar datorita lui Bolojan și dacă pică Bolojan pleaca și el din viata politica mare, dar aici vorbim de riscurile generate de:

a. Faptul ca România nu mai are bani PNRR în conturi(foloseste bani naționali, costuri mari dar și, dacă s-ar face corect înregistrarea pe executie bugetară, deficit temporar mai mare).

b. Faptul ca România nu a încasat 3,1 miliarde euro din PNRR fapt ce produce un "gol de casă" cu riscuri care se translatează inclusiv în rezerve și curs valutar.

Care este planul de actiune?

Că marketing știu toti.

Banii, unde sunt banii?

La sfârșitul lunii ianuarie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că - în ceea ce priveşte fondurile europene pe care bugetul de stat pentru 2026 an se va baza - ar fi vorba despre 20 de miliarde de euro din PNRR, fonduri de coeziune, fonduri prin programul SAFE pentru consolidarea puterii militare sau de bani destinaţi agriculturii.

„Ambiţia în anul 2026 este să ajungem la o sumă care per total este de 20 de miliarde de euro, din care agricultura şi cu SAFE-ul vor avea vreo 5 şi restul, 15, sunt PNRR - 10 (miliarde de euro – n.r.), coeziune - 5”, a explicat ministrul, subliniind că mare parte din aceşti bani sunt granturi.

Guvernul vrea relansare economică finanțată, pe jumătate, cu bani din PNRR. Proiectele în care ar ajunge fondurile

