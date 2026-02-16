Fost ministru al Proiectelor Europene: ”România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi”

Actualul deputat PSD susține că, în prezent, orice plată curentă aferentă proiectelor PNRR se face din bani naționali, bani pentru care se împrumută de pe piață cu 7% dobândă”.

Mesajul complet al lui Adrian Câciu :

”România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi.

Are 0 euro în conturi.

Iar asta este grav!

Orice plată curentă aferentă proiectelor PNRR se face din bani naționali, bani pentru care se împrumută de pe piață cu 7% dobândă.

Asta pentru ca, din iunie 2025 până acum, România nu a tras nici un eurocent din PNRR de la Comisia Europeană.

Deși are de primit 3,1 miliarde euro.

România a primit 10,5 miliarde de euro(prefinantari, cerere plată 1, cerere plata 2, repower, cerere plata 3-parțial).

La acest moment România a cheltuit circa 11 miliarde euro pe facturile aferente proiectelor din PNRR.

În acelasi timp, România are de încasat 3,1 miliarde euro de la Comisia Europeana (840 milioane euro din Cererea de Plata 3 si 2,3 miliarde euro din Cererea de plata 4).

Problema este ca nu încasează acesti bani.

Cu privire la cei 840 milioane de euro termenul de validare era 28 de noiembrie, iar termenul de încasare ar fi trebuit sa fie 28 ianuarie. Au trecut ambele.

Cu privire la cei 2,3 miliarde euro, aferenți cererii de plata 4, ieri a expirat termenul validarii de către Comisie.

Personal, am dubii ca CP4 va fi validata mai devreme de mai 2026.

Ceea ce este si mai grav!

Cele de mai sus rezulta din execuțiile bugetare.

De ce nu se prezintă public și asumat situația si auzim doar de laude privind "explozia absorbției pe PNRR"?

Care "explozie"?

Cea făcută pe banii pe care deja îi avea România în conturi?

Ministrul Fondurilor alege să facă declarații politice în loc să își asume și să explice:

-de ce a pierdut 7 miliarde euro din PNRR?

-de ce nu a încasat cei 840 milioane euro din CP3?

- ce se întâmplă cu cei 2,3 mld euro din CP4?

Și cum crede el că vom incasa cei 10,5 miliarde euro ramasi din PNRR până în august!

Eu pot sa înteleg că, actualul ministru al fondurilor este în guvern doar datorita lui Bolojan și dacă pică Bolojan pleaca și el din viata politica mare, dar aici vorbim de riscurile generate de:

a. Faptul ca România nu mai are bani PNRR în conturi(foloseste bani naționali, costuri mari dar și, dacă s-ar face corect înregistrarea pe executie bugetară, deficit temporar mai mare).

b. Faptul ca România nu a încasat 3,1 miliarde euro din PNRR fapt ce produce un "gol de casă" cu riscuri care se translatează inclusiv în rezerve și curs valutar.

Care este planul de actiune?

Că marketing știu toti.

Banii, unde sunt banii?”