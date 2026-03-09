Bijuteria, evaluată la peste 70.000 de euro, a ajuns din nou pe degetul actriței, după ce a fost descoperită întâmplător de un bijutier din Chicago, potrivit Vogue.

Actrița din „Emily in Paris” a postat un selfie cu inelul pe Instagram Stories, însoțit de mesajul: „Faptul că s-a întors acasă înseamnă atât de mult pentru noi. Încă nu-mi vine să cred că este din nou pe degetul meu”.

Inelul lui Collins este un „diamant unic, tăiat în stil rose-cut”, creat de Irene Neuwirth, și este evaluat la peste 70.000 de euro.

Collins și-a anunțat logodna cu scenaristul și regizorul Charlie McDowell în septembrie 2020, după ce acesta a cerut-o în căsătorie în timpul unei călătorii în Mexic. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2021, la Dunton Hot Springs, în Colorado. Actrița a purtat o rochie din dantelă cu mâneci lungi și glugă, creată de Ralph Lauren.

În anii care au urmat, cei doi au devenit părinții unei fiice, Tove Jane McDowell.

În mai 2023, inelul de logodnă al actriței, verigheta și mai multe dispozitive electronice au fost furate din vestiarul ei din spa-ul hotelului The West Hollywood EDITION. Furtul a fost investigat la acea vreme de biroul șerifului din comitatul Los Angeles, însă fără rezultat.

Collins nu a oferit detalii clare despre modul în care inelul a fost recuperat, dar i-a mulțumit lui Joe The Jeweler din centrul orașului Chicago pentru că i l-a returnat.

Proprietarul magazinului Joe the Jeweler a declarat pentru ABC7 Chicago că a cumpărat recent inelul la un târg de bijuterii și ulterior și-a dat seama că îi aparține actriței.

„Au fost atât de plăcuți în discuții. Mă simt binecuvântat că am avut ocazia să am acest inel în mâini, să li-l trimit înapoi și să le readuc această moștenire de familie. A însemnat foarte mult pentru ei”, a spus acesta.

Recuperarea bijuteriei este doar încă un motiv de bucurie într-un an deja strălucitor pentru Lily Collins, care urmează să o interpreteze pe Audrey Hepburn într-un nou film despre realizarea celebrului lungmetraj „Breakfast at Tiffany’s”.