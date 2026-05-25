Raportul de monitorizare privind finanțarea partidelor politice în 2025 arată că sistemul partidelor din România continuă să fie dominat de bani publici și împrumuturi private, în timp ce transparența și controlul rămân limitate.

Potrivit concluziilor raportului, principalele vulnerabilități țin de nivelul ridicat al subvențiilor, lipsa unor limite clare pentru finanțatori și dificultatea autorităților de a verifica proveniența fondurilor folosite de partide și în campaniile electorale.

„Finanțarea partidelor politice din România rămâne dominată de subvenții (inclusiv rambursări masive pentru campanii) și împrumuturi private. Limitele dintre finanțarea partidului și cea a campaniilor electorale sunt neclare”, arată Expert Forum.

Organizația mai susține că există probleme legate de „mecanismele neclare de alocare a fondurilor, lipsa unor limite clare și globale pentru finanțatori, opacitatea sursei fondurilor în campanii sau raportările neuniforme”.

EFOR: Capacitatea de control a autorităților este redusă

Raportul critică și capacitatea limitată a instituțiilor statului de a verifica modul în care sunt folosiți banii în politică.

„Lipsa de resurse la nivelul AEP limitează capacitatea de control. Capacitatea redusă a autorităților de a verifica în mod eficient proveniența banilor, inclusiv prin colaborare interinstituțională, limitează transparența procesului”, se arată în document.

EFOR susține că rămâne redusă și colaborarea dintre instituții, inclusiv cu Consiliul Național al Audiovizualului.

„De asemenea, rămâne redusă colaborarea cu instituții precum CNA, care ar putea oferi o imagine mai solidă cu privire la modul în care se cheltuiesc banii pentru presă și propagandă”, precizează organizația.

În același timp, autorii raportului consideră că sancțiunile actuale nu sunt suficiente pentru a descuraja încălcarea regulilor.

„Sancțiunile rămân reduse și nu sunt disuasive”, notează Expert Forum.

Critici după anularea alegerilor din 2024

Raportul face referire și la perioada de după anularea alegerilor din 2024, despre care EFOR spune că nu a fost urmată de măsuri importante pentru schimbarea regulilor privind finanțarea politică.

„Trebuie menționat că după anularea alegerilor din 2024 decidenții nu au luat nicio măsură semnificativă pentru îmbunătățirea cadrului legal privind finanțarea politică, care să limiteze pe viitor apariția unor riscuri majore pentru integritatea procesului electoral”, arată documentul.

În schimb, organizația afirmă că reforma anunțată de Autoritatea Electorală Permanentă ar trebui să reducă riscurile de influență politică și să asigure mai multă transparență.

„Reforma anunțată de AEP ar trebui să reducă riscurile de cumpărare a influenței politice, să limiteze concentrarea resurselor în jurul unor rețele restrânse și să asigure un echilibru mai bun între finanțarea publică, competiția politică reală și transparența față de alegători”, potrivit raportului.

Propuneri pentru limitarea influenței financiare

EFOR propune reducerea limitelor maxime pentru donațiile și împrumuturile oferite partidelor.

Potrivit raportului, „donațiile și împrumuturile ar putea fi reduse la cel mult 75 de salarii minime brute (SMB) pentru persoane fizice și 150 de SMB pentru cele juridice”.

De asemenea, organizația cere introducerea unor limite anuale pentru contribuțiile făcute de aceeași persoană sau companie.

„Pentru a limita capacitatea de influență politică, legea ar trebui să impună limite maxime anuale pentru donații și împrumuturi pentru o persoană fizică și/sau juridică”, se arată în document.

Raportul propune și interzicerea finanțării partidelor sau campaniilor electorale prin criptomonede.

„Legea ar trebui să interzică finanțarea partidului politic sau a campaniei electorale cu criptomonede”, susține Expert Forum.

EFOR: „Partidele ar trebui să returneze la finalul anului banii pe care nu îi cheltuiesc”

O altă temă importantă este folosirea subvențiilor publice pentru contracte de presă și propagandă.

EFOR cere introducerea unor limite clare pentru aceste cheltuieli.

„Partidele nu ar trebui să poată folosi mai mult de 30% din subvenții pentru contracte cu destinația presă și propagandă”, se arată în raport.

Totodată, organizația propune ca partidele să fie obligate să returneze banii publici necheltuiți la final de an.

„Partidele ar trebui să returneze la finalul anului banii pe care nu îi cheltuiesc”, arată documentul.

Raportul cere și reguli mai clare pentru tipurile de cheltuieli permise din subvenții.

„Legislația ar trebui să clarifice și să explice tipurile de cheltuieli permise, în cadrul fiecărei categorii mari descrise de Legea 334/2006”, potrivit EFOR.

Cereri pentru mai multă transparență

Expert Forum propune și raportări mai detaliate privind veniturile și cheltuielile partidelor.

„Pentru a asigura transparența finanțării, rapoartele de venituri și cheltuieli ar trebui publicate într-o formă mai detaliată și uniformă”, se arată în raport.

Organizația cere inclusiv publicarea identității donatorilor care oferă sume mari.

„Identitatea persoanelor care finanțează un partid cu o valoare de peste 30 salarii minime brute (SMB) ar trebui făcută publică pe parcursul anului, prin publicare pe site-ul AEP”, potrivit documentului.

În ceea ce privește campaniile electorale, EFOR solicită raportări regulate privind sursa banilor folosiți de competitorii electorali.

„Legea trebuie să impună publicarea obligatorie a raportărilor veniturilor și cheltuielilor competitorilor electorali de către AEP în mod regulat, în timpul campaniei”, mai arată raportul.

Organizația mai cere reducerea limitelor de cheltuieli pentru alegerile prezidențiale și europarlamentare, precum și consolidarea capacității financiare și a resurselor umane ale Autorității Electorale Permanente.

Raportul complet poate fi citit pe site-ul EFOR.