„Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionarii sau în economia românească”, a declarat Grindeanu, după discuţia cu Eugen Tomac.

Potrivit liderului social-democrat, „dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele şi măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum”: ”Nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetăţenilor sau a companiilor româneşti. România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale”.

Grindeanu s-a referit, de exemplu, la „restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierderi care nu pot să-şi plătească datoriile”.

„Cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să-şi plătească datoriile către firmele care au executat lucrări şi care nu sunt plătite. Dacă astăzi avem un deficit mai mic, este pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia este sufocată şi blocată în acest moment”, a adăugat Grindeanu.

În domeniul taxelor, acesta ar dori „ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază şi la medicamente până la 9 sau chiar 5%”.

„În plan social ne aşteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici şi medii. De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toţii, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcţia guvernului, atunci vom putea discuta”, a anunţat Grindeanu.

„Dacă soluţia este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect”, a mai afirmat preşedintele PSD.

PSD va decide „în zilele următoare” dacă va susţine sau nu Guvernul Tomac, după ce va primit programul de guvernare.

„Am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun să fie extrem de prudent şi atent astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri”, a declarat Tomac.

Grindeanu: PSD e pregătit să-și asume rolul de premier

Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce PSD, dat fiind că este cel mai mare partid din Parlament, nu a primit premierul. El a subliniat că formațiunea pe care o conduce este pregătită să-și asume acest rol doar că, la fel ca restul partidelor din fosta coaliție, nu poate genera o majoritate parlamentară.

„Când fost la Cotroceni, i-am spus președintelui că noi suntem gata să ne asumăm acest rol (n.r. de premier). Am fost împreună cu colegii, parte din ei astăzi, aici, alături de mine. Domnia sa a întrebat, așa cum v-a răspuns cred, în urmă cu două zile am văzut acest răspuns că n-a existat și nu există o majoritate clară formată din partidele pro-europene, adică pro-occidentale, adică PSD, USR, PNL, UDMR și grupul minorităților. Așa cum PSD-ul nu poate să prezinte o majoritate clară formată din aceste partide, nici ceilalți nu pot. Eu i-am spus președintelui când am fost la consultările oficiale, că noi putem să încercăm să facem acest lucru și nu fugim de treaba aceasta, dar nu am putut să-i prezint o majoritate clară, cum n-au putut nici alții”, a declarat Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, luni, după discuţia cu liderii PSD, că este necesară atenţie la relansarea economică şi la grijile pe care le au românii.

La întâlnire, Sorin Grindeanu a explicat faptul că i-a trimis lui Eugen Tomac o serie de propuneri pentru măsurile pe care ar trebui să le adopte viitorul guvern.

„I-am trimis Eugen Tomac propunerile detaliate pe care le avem noi pe mai multe domenii de activitate, dar și pe cel fiscal și pe cel legat de restructurări și pe lucruri care țin de, dacă vreți, de tăieri de privilegii, nu doar de a spune că faci acest lucru. Eu o să vi-l trimit și dumneavoastră, acest ca să-l vedeți acest material. Colegii mei nu cred că sunt prea fericiți, dar o să încercăm să facem o sinteză din acest material, astfel încât să vedeți că, a fi responsabil în aceste zile, nu înseamnă să te în ascunzi în spatele unor decizii politice care să se învârtă exclusiv în jurul tău”, a mai adăugat Grindeanu.