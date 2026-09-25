Experții s-au întâlnit cu Ilie Bolojan și, separat, cu reprezentanții Partidului Social-Democrat. Finanțiștii avertizează că o retrogradare a ratingului de țară ar putea avea efecte negative pentru economie.

Reprezentanții Standard&Poor's au fost primiți la Guvern de premier și de ministrul Finanțelor.

Oficialii români le-au explicat specialiștilor S&P că avem argumente pentru menținerea ratingului, mai ales execuția bugetară din acest an, care arată că țintele de deficit asumate de țara noastră sunt realizabile.

Însă analiștii S&P au avut întrebări despre instabilitatea politică, ce ar putea deraia țara de la angajamentele fiscale asumate.

S&P a păstrat în mai calificatul BBB minus, ultimul recomandat pentru investiții

Atât premierul Ilie Bolojan, cât și reprezentanții PSD cu care s-a întâlnit delegația S&P le-au dat asigurări reprezentanților agenției internaționale că în cazul în care ar fi la conducerea țării ar pune în aplicare politici de echilibrare a finanțelor publice.

La ultima evaluare, din luna mai, S&P ne-a păstrat calificativul BBB minus, adică ne aflăm pe ultima treaptă a țărilor recomandate pentru investiții.

O retrogradare în zona nerecomandată pentru afaceri ar putea aduce riscul ca investitori străini să plece din România, să crească dobânzile la care se împrumută statul român, dar și companiile și cetățenii. În plus, leul s-ar putea devaloriza.