Sorin Grindeanu anunță schimbări: ”România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării”

Stiri Politice
Sorin Grindeanu la sediul PSD
ProTV

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a publicat un mesaj, miercuri, pe Facebook, în care lasă să se înțeleagă faptul că în perioada următoare va lua o decizie care ar putea schimba Guvernul.

autor
Cristian Matei

Grindeanu afirmă că avertismentele care au fost transmise recent de instituții internaționale, precum FMI sau Banca Mondială, ”ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării”.

PSD se află în prezent la guvernare alături de PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale din Parlament.

Grindeanu, care conduce Partidul Social Democrat, susține acum că ”economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău” și că ”a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid”.

Astfel, el transmite un semnal public privind posibila producere a unor schimbări la nivel guvernamental.

Mesajul complet al președintelui PSD, Sroin Grindeanu:

Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării.

Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%. Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău.

De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”.

Soarta coaliției de la guvernare se decide în următoarele zile.

Luni, pe 20 aprilie, cei din PSD vor vota dacă rămân sau nu în cabinetul condus de Ilie Bolojan. Deocamdată, social-democrații spun direct sau indirect că sunt pregătiți să-și retragă miniștrii din Executiv, dacă Bolojan nu demisionează.

Cum se va desfășura votul crucial al PSD pe 20 aprilie. „Manipularea” lui Sorin Grindeanu, contestată și de social-democrați

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sorin grindeanu, PSD, guvern, ilie bolojan,

Dată publicare:

FOTO EXCLUSIV REPORTAJ | Camp Nou și-a pierdut farmecul?! Cum s-a transformat casa Barcelonei
Citește și...
Stiri Politice
Cum se va desfășura votul crucial al PSD pe 20 aprilie. „Manipularea” lui Sorin Grindeanu, contestată și de social-democrați

Soarta coaliției de la guvernare se decide in următoarele zile. Luni, pe 20 aprilie, cei din PSD vor vota dacă rămân sau nu în cabinetul condus de Ilie Bolojan. 
Stiri Politice
Senator USR: Dacă PSD va duce la căderea acestui guvern, să nu se aştepte că va renegocia formarea unui nou guvern cu USR

Senatorul USR Ştefan Pălărie a declarat că, dacă PSD va provoca o eventuală cădere a Guvernului Bolojan în urma deciziei pe care o va anunța după 20 aprilie, atunci USR nu va mai forma un nou Guvern cu social-democrații.
Stiri Politice
Unde a fost surprins Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, alături de un lider PSD. ”Acolo unde, de fapt, trebuie să fie”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat la slujba din Vinerea Mare oficiată la Mănăstirea Cornu, informaţia fiind făcută publică de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu.

Recomandări
Știri Actuale
Reuters: 67 de conturi de e-mail ale Forţelor Aeriene Române, sparte de hackeri cu legături cu Rusia. Greșeala atacatorilor

Hackeri având legături cu Rusia au spart peste 170 de conturi de e-mail aparţinând unor procurori şi anchetatori din Ucraina în ultimele luni, conform datelor analizate de Reuters.

Stiri externe
Donald Trump spune că războiul cu Iranul este „aproape de final”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, spune că războiul cu Iranul este „aproape de final” în timpul unui interviu pentru Fox News.

EURomânia
Ștefan Mușoiu, la EURomânia: cum gestionează UE criza combustibililor și când e momentul să cumpărăm bilete de avion

Vacanța de vară ar putea veni cu emoții pentru românii care aleg avionul ca mijloc de transport. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Aprilie 2026

49:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Aprilie 2026

01:45:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

Sport

Sport

