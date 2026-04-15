Sorin Grindeanu anunță schimbări: ”România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării”

Grindeanu afirmă că avertismentele care au fost transmise recent de instituții internaționale, precum FMI sau Banca Mondială, ”ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării”.

PSD se află în prezent la guvernare alături de PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale din Parlament.

Grindeanu, care conduce Partidul Social Democrat, susține acum că ”economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău” și că ”a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid”.

Astfel, el transmite un semnal public privind posibila producere a unor schimbări la nivel guvernamental.

Mesajul complet al președintelui PSD, Sroin Grindeanu:

”Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării.

Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%. Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău.

De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”.