FMI taie la jumătate prognoza de creștere a economiei României. Presiuni tot mai mari pe prețuri și piața muncii

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi-a redus la jumătate prognoza privind creşterea economiei României în acest an, înrăutăţind, totodată, şi estimările legate de evoluţia inflaţiei şi a şomajului.

Lorena Mihăilă

Economia României este aşteptată acum să crească cu 0,7% în 2026, comparativ cu un avans de 1,4% estimat în toamnă, potrivit celui mai recent raport FMI privind perspectivele economiei mondiale.

Ritmul de creştere ar urma să îl egaleze pe cel din 2025. Datele anunţate de INS săptămâna trecută indică un avans în termeni reali de 0,7% pentru economia românească anul trecut, după o creştere de 0,9% în 2024.

România a intrat însă în recesiune tehnică în a doua jumătate a anului, cu două trimestre consecutive de scădere.

FMI estimează că economia românească îşi va reveni puternic în 2027, când ar urma să crească cu 2,5% în ritm anual. 

În ceea ce priveşte preţurile de consum, FMI preconizează o inflaţie medie de 7,8% în România în acest an, peste rata de 6,7% estimată în raportul din octombrie. Inflaţia medie anuală este aşteptată să decelereze la 3,9% în 2027.

Pe piaţa muncii, rata şomajului este preconizată la 6% în 2026, în creştere cu 0,2 puncte procentuale, de la o rată de 5,8% estimată anterior.

