Autorităţile de resort studiază soluţiile de intervenţie la braţul Bala de pe Dunăre, iar în cursul zilei de sâmbătă specialiştii de la Apele Române şi de la Forţele Navale vor lua deciziile posibile pentru a menţine un nivel al apei care să permită funcţionarea Grupului 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, potrivit Agerpres.

"În momentul de faţă, se studiază soluţiile de intervenţie la faţa locului şi în cursul zilei de mâine se vor lua deciziile de către specialiştii de la Apele Române, de la Forţele Navale Române pentru a putea face ceea ce este posibil în condiţiile date, pentru a menţine un nivel al apei care să permită funcţionarea Grupului 2. Dar nu pot să mă antepronunţ înaintea specialiştilor, mi se pare de bun simţ. Astăzi se fac toate studiile legate de zonă, de şenal, de ceea ce se poate face şi, foarte probabil, în cursul zilei de mâine după-amiaza, veţi avea date suplimentare legate de posibila intervenţie în zonă", a afirmat Bolojan, în briefingul de presă ce a urmat şedinţei de Guvern.

Totodată, premierul a afirmat că a discutat cu ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, să scoată "din sertarele de la Transporturi" un proiect vechi privind executarea de lucrări de restaurare şi renaturare a zonei de bifurcaţie a braţului Bala pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a mediului pe Dunăre.

Lucrări urgente de aducțiune dinspre Cernavodă

"Era un proiect vechi, care, din păcate, nu a fost pus în practică, gestionat de Ministerul Transporturilor. Acţiunile din aceste zile (la braţul Bala - n. r.) sunt în regim de urgenţă, nu au legătură cu acel proiect vechi, dar, având în vedere proiectul de dezvoltare a centralei de la Cernavodă cu Reactoarele 3 şi 4, cele două noi reactoare nu pot funcţiona dacă nu se fac lucrările pe acest canal în aşa fel încât nivelul apei care este necesar pentru a funcţiona pompele de răcire să fie de aşa natură încât să evite astfel de situaţii. Prin urmare, indiferent ce se va întâmpla în aceste zile, consider că acest proiect este unul prioritar, care trebuie pus în practică în perioada următoare. Dar asta înseamnă proceduri de actualizare a studiilor de fezabilitate, proceduri de licitaţie care nu pot fi derulate de pe o zi pe alta. Înseamnă luni de zile şi apoi partea de lucrări. Dar am discutat cu domnul ministru Miruţă să dispună scoaterea acestui proiect din sertarele de la Transporturi şi să îl pună pe lista de priorităţi", a spus prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Executivul a alocat, în şedinţa de Guvern, printr-o hotărâre, şapte milioane de lei Ministerului Transporturilor, pentru Administraţia Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii dinspre Cernavodă, întrucât un lucru important este menţinerea în funcţiune a Grupului 2 de la Cernavodă.

Armata intervine pentru dragaj, se pot scufunda barje pentru direcționarea apei la Cernavodă

Scopul este de a menţine, chiar în condiţiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducţiune, de unde îşi extrag apa pompele care asigură răcirea Centralei de la Cernavodă, în aşa fel încât pe Canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să fie un debit relativ constant.

"Toţi cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, Apele Române, structurile fluviale ale Armatei Române, să asigure dragajul. Analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcţiona fluxul principal către această zonă", a precizat Bolojan.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă este oprită controlat de marţi dimineaţa, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), Dunărea se menţine la debite scăzute, până în data de 6 august urmând să coboare la 1450 mc/s, iar o creştere treptată este estimată în a doua parte a lunii august.

Cel mai mic debit al Dunării din istorie a fost înregistrat în 1985 - 1400 mc/s.