Cui Peijun, patronul unei companii din China, a vorbit în faţa angajaţilor despre importanţa respectului faţă de părinţi, pe care l-a descris drept „fundamentul unui om decent”. Cu această ocazie, el a povestit cazul unui angajat pe care l-a concediat după ce a aflat că acesta şi-a exclus mama de la propria nuntă, deoarece îi era ruşine de aspectul ei, potrivit South China Morning Post.

Cui l-a confruntat pe angajat, spunându-i: „Tatăl tău a murit când aveai doi ani, iar aşa îţi tratezi mama?”. Ulterior, bărbatul a fost concediat. Mai târziu, fostul angajat s-a întors în biroul lui Cui, a îngenuncheat şi şi-a cerut scuze după ce a întâmpinat dificultăţi în găsirea unui alt loc de muncă, însă patronul a refuzat să îl reprimească. „Nu am niciun respect pentru tine. Îmi pare rău, dar trebuie să pleci”, i-a spus acesta.

După pensionarea mamei bărbatului, Cui i-ar fi oferit acesteia un post în departamentul de logistică al companiei, cu acelaşi salariu, motivând că se teme că fiul ei nu o va întreţine la bătrâneţe. Femeia nu a comentat public situaţia.

Peste 24 de milioane de vizualizări şi opinii împărţite

Cazul s-a răspândit rapid în mediul online şi a adunat peste 24 de milioane de vizualizări pe reţelele sociale din China continentală.

„Competenţele profesionale pot fi învăţate, dar recunoştinţa şi respectul faţă de părinţi sunt cele mai importante standarde ale decenţei umane”, a comentat un internaut.