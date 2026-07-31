Jalon în PNNR, legea integrității a picat joi la Senat, în urma neînțelegerilor cu privire la un amendament depus de PSD. Noul proiect nu conține amendamentul controversat, care ar fi putut duce la pierderea mandatului pentru cei găsiți în conflict de interese ori în stare de incompatibilitate, dar și pentru cei care au deja o hotărâre definitivă în acest sens.

Dar liderul PSD Sorin Grindeanu spune că social-democrații intenționează să ceară din nou această modificare. Ea ar putea fi introdusă în lunile care vor urma, după adoptarea legii în forma actuală, pentru a nu pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR.

Între timp, USR a depus un denunț penal pentru fals intelectual, pentru că același amendament ar fi fost introdus fără dezbatere în vechiul proiect.

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