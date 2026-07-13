Sorin Grindeanu își reglează conturile pe Facebook: ”Nu ți-e rușine? Voi îmi spui mie ce să fac? Capisci?”

Sorin Grindeanu l-a atacat personal pe activistul civic Marian Rădună, printr-un comentariu de politician revoltat la postarea acestuia, legată de refuzul PSD de a vota reformele PNRR.

”Tu nu erai ala care se tavalea pe covoare prin Parlament?! Nu ti-e rusine sa vorbesti asa?! Voi la USR cu 8 la suta imi spui mie ce sa fac?! Pana sa bagi tu la puscarie, vezi ca ai un sef condamnat definitiv care inca e in functie. Iar proiectele pe PNRR le votam dupa dezbatere, in mod transparent si cu toti partenerii sociali la masa - nu cum vreti voi si Bolojan. Capisci?!” – sună comentariul postat de președintele PSD, de pe contul oficial de Facebook al lui Sorin Grindeanu .

Rădună: ”Nu v-a ajuns cât ați furat? Eu v-aș băga la pușcărie pentru falimentarea României”

”Am auzit ca Sorin Grindeanu nu votează pachetele pentru PNRR.. Păi FMM de parvenit și hoț! Cu România ce ai mah? Nu v-a ajuns cat ați furat? Eu v-aș băga la pușcărie pentru falimentarea României!” – a scris activistul Rădună, care l-a etichetat pe președintele PSD în postarea sa.

Marian Rădună este un cunoscut activist civic, voluntar și coordonator de proiecte sociale de amploare în România. Numele său a reajuns recent în atenția publică după ce a fost amendat de jandarmi pentru că organizase marșul de comemorare a 10 ani de la tragedia Colectiv, pe 30 octombrie 2025. Ulterior, Jandarmeria Română i-a adresat scuze publice.