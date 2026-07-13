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”Discuții de aproape două ore. În prima parte, cele legate de ceea ce am spus și aici, și anume acele legi din PNRR și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere, iar, în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, legate de guvernarea cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai ... o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție în acest context.”, a spus Grindeanu.