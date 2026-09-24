Desemnarea ca premier a lui Siegfried Mureșan a fost atacat în instanță. Acțiunea a fost introdusă de Asociația Italienilor din România, iar dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București la numai o zi după emiterea decretului.

Dosarul are numărul 6038/2/2026 și se află pe rolul Secției a IX-a contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. Obiectul cauzei este „anulare act administrativ DECRET 770/2026”, iar procesul se află în stadiul de fond.

În acest proces, Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. este reclamantă, în timp ce Administrația Prezidențială și Regia Autonomă Monitorul Oficial sunt pârâte. Deocamdată, pe portalul instanțelor nu apare un termen de judecată.

Decretul, contestat la o zi după emitere

Președintele Nicușor Dan a semnat Decretul nr. 770 din 21 septembrie 2026, privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Actul a fost publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial. Cererea de anulare a fost înregistrată la Curtea de Apel București pe 22 septembrie, la o zi după semnarea decretului, după cum arată portalul instanțelor.

Siegfried Mureșan, desemnat premier de către președintele Nicușor Dan

Administraţia Prezidenţială a anunțat luni, 21 septembrie, că preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan ca premier. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, iar din acel moment, premierul avea la dispoziţie 10 zile să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de Guvernare şi a întregii liste a Guvernului.

Dat fiind că Siegfried Mureșan a fost anunțat ca propunere de premier înainte de a accepta poziția, acest lucru având loc pe Facebook, la câteva minute după anunț, președintele a fost întrebat şi de ce nu l-a sunat şi pe preşedintele Partidului Naţional Liberal când a decis să facă anunțul.

„Ne întâlnisem în acea zi şi cu preşedintele PNL şi cu preşedintele USR şi cu domnul Hunor de la UDMR şi mi-au spus că au o propunere şi eu am acceptat acea propunere”, a răspuns şeful statului.

El a respins şi percepţia dinspre unii liberali, că ar fi făcut această nominalizare din răzbunare.

„Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ nu poate să fie răzbunare”, a spus Nicuşor Dan.