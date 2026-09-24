Mureșan a declarat că le va asculta cererile și admite că nu poate ajunge la Palatul Victoria fără sprijinul lor. Premierul desemnat mizează pe faptul că social-democrații, care fac parte din familia socialiștilor europeni, vor respinge alianțe cu partidele suveraniste.

Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe teren neutru, potrivit unor surse politice. Discuția dintre cei doi a durat aproximativ o oră, însă nu au ajuns la un acord. Grindeanu i-ar fi reproșat lui Bolojan că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu l-a contactat deloc în ultimele zile, deși își dorește voturile PSD. Cei doi au luat deocamdată o singură decizie - săptămâna viitoare să aibă loc audierile și votul de învestire.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat: „Va fi un test să vedem dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este, un partid pro-european responsabil, sau dacă alege să fie doar un partener al AUR-ului. Nu mai avem niciunde în Uniunea Europeană o colaborare între partide extremiste, antieuropene, de extremă dreaptă și partide social democrate”.

Prin câteva mesaje pe telefon, Siegfried Mureșan i-ar fi promis zilele trecute lui Sorin Grindeanu că îi va trimite programul de guvernare în cel mai scurt timp. Liderul PSD a anunțat că l-ar fi sunat pe Siegfried Mureșan să vină la discuții. Premierul desemnat a declarat că negocierea cu PSD va avea loc în zilele următoare.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Altfel, domnul Mureșan dă impresia că face doar un joc politic din acesta ieftin”.

În replică, prin vocea purtătorului de cuvânt al PNL, liberalii spun că Grindeanu a avut acces la toate propunerile și variantele puse pe masă de Siegfried Mureșan, dar PSD le-a respins. Siegfried Mureșan a anunțat că nu ar dori o succesiune de guverne minoritare.

Siegfried Mureșan: „Cu cât timpul se scurge, cu atât mandatul se scurtează. Și dacă l-am mai și împărți, am contribui la creșterea instabilității politice”.

UDMR îl susține la votul din Parlament pe Siegfried Mureșan

Între timp, cei din UDMR au hotărât oficial să îl susțină pe Siegfried Mureșan până la capăt. Ei speră că și PSD își va schimba opțiunea.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie”.

Siegfried Mureșan a discutat aproape o oră și cu Grupul Minorităților.

Reporter: „Îl veți susține pe Siegfried Mureșan?”

Varujan Pambuccian: „O să vedem....”

Cum s-ar putea împărți ministerele guvernului Siegfried Mureșan

În ce privește structura guvernamentală pe care Siegfried Mureșan o propune, ar urma să rămână același număr de ministere, 16: 7 ar putea să meargă la PNL, 6 la USR și 3 la UDMR, spun surse politice. Și vor exista 3 vicepremieri. Nu e exclus ca cei trei președinți PNL, USR și UDMR să ocupe cele trei funcții, și astfel Ilie Bolojan să rămână în guvern.

Siegfried Mureșan se va întâlni până la finalul săptămânii și cu președintele Nicușor Dan, pentru a-i prezenta programul de guvernare.

Corespondent Știrile ProTV: „Siegfried Mureșan mai are de rezolvat două probleme importante înaintea votului de învestitură. Prima este să-și consolideze susținerea în PNL, în condițiile în care, potrivit unor surse politice, mai mulți parlamentari liberali tind să bată în retragere în privința votului. A doua este să-i convingă pe reprezentanții minorităților naționale să îi susțină, și aici existând opinii împărțite. Până duminică, premierul desemnat ar urma să discute și cu parlamentarii neafiliați, în încercarea de a mai obține câteva voturi. Luni ar urma să aibă loc audierile miniștrilor, iar marți votul de învestire în Parlamentul României”.