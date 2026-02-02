Ședință importantă la PNL. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere. Liberal: ”Ar rezolva toate chestiunile”

Abrudean: Un vot de încredere în BPN pentru Bolojan - absolut normal; ar rezolva chestiunile din spaţiul public

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, că este decizia premierului Ilie Bolojan dacă va cere un vot de încredere în Biroul Politic Naţional al PNL, menţionând că un astfel de demers este "absolut normal" şi ar rezolva toate chestiunile care apar în spaţiul public.



El a fost întrebat dacă se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, după ce acesta a spus că ar putea să ceară un vot de încredere în interiorul partidului în contextul "atacurilor" care au venit în ultima vreme.



"E o chestiune politică un vot de încredere în BPN, dacă va fi cerut este absolut normal, s-a mai întâmplat şi nu văd nicio problemă aici. Cred că un astfel de vot de încredere ar rezolva toate chestiunile care apar în spaţiul public. Eu nu cred că se clatină scaunul lui Ilie Bolojan în acest moment nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României. Nu sunt motive pentru aşa ceva, că există discuţii, că există tensiuni care mai nou apar în spaţiul public nu sunt gestionate intern, iarăşi nu este o chestiune de noutate pentru Partidul Naţional Liberal destul de vibrant din punctul ăsta de vedere, după cum ştiţi de-a lungul istoriei recente. Deci, răspunsul este nu", a afirmat Abrudean, potrivit Agerpres.



În opinia sa, printr-un vot de încredere în PNL, Bolojan s-ar asigura de suportul majorităţii BPN.



"Cred că, dacă se va decide în această direcţie, vrea să se asigure că există suportul, cel puţin al majorităţii celor din BPN, dacă nu unanim", a explicat Mircea Abrudean.



Potrivit acestuia, dintotdeauna sunt liberali care critică conducerea partidului în spaţiul public, "nu este ceva nou pentru PNL, nu este ceva de dorit".



"Din punctul meu de vedere, lucrurile ar trebui gestionate în cadrul intern de partid. Dacă nu se poate acest lucru, sigur că e dreptul colegilor să facă ceea ce doresc, dar nu cred că face bine acest lucru", a arătat preşedintele Senatului.



Întrebat dacă are informaţii că ar exista lideri PNL care au înţelegeri subterane cu lideri PSD pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan, el a răspuns: "Există speculaţii pe această temă, nu am personal astfel de informaţii şi n-aş vrea să comentez pe subiect pentru că e o chestiune, repet, de politică internă a Partidului Naţional Liberal care trebuie gestionată în forurile de partid şi comunicată oficial de către conducerea partidului din care nu fac parte".



"Sunt chestiuni de speculat. Deocamdată lucrurile acestea se măsoară la vot, nu am văzut niciun vot în Parlament al unui membru PNL împotriva Guvernului PNL, împotriva unui ministru PNL, împotriva premierului. Deci, deocamdată, la vot, Partidul Naţional Liberal îl susţine pe Ilie Bolojan, Guvernul condus de Bolojan şi miniştrii PNL", a adăugat Abrudean.

