Într-un mesaj public, scris pe Facebook, Manda i-a transmis premierului Ilie Bolojan că pachetul de relansare economică al PSD ”nu este negociabil”, iar social-democtații sunt hotărâți să nu facă ”niciun compromis în această privință”.

”Pachetul de relansare economică NU ESTE NEGOCIABIL! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privință. Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie aprobate în același timp — pentru eficiență și rezultate reale.

Economia se construiește pe încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea. Instabilitatea și mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investițiile și au frânat creșterea economică. România are nevoie de un model economic care să susțină capitalul românesc, să creeze locuri de muncă stabile și să genereze creștere sustenabilă”, a scris liderul PSD pe Facebook.

Mesajul său se încheie cu o referire la ”ideea unui guvern minoritar”, care a fost vehiculată de Ilie Bolojan. El îi reamintește liderului PNL că - în ipoteza în care ar fi demis printr-o moțiune de cenzură în Parlament - ”nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională”.

”PS - Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea „acasă”, dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR. Cert este că România nu funcționează pe principiul „vreau sau nu vreau”. Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională. Domnule Bolojan, guvernăm sau…?” , a mai spus Manda.

