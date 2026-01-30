Între timp, premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj de stabilitate investitorilor străini.



Guvernul analizează acum dacă sunt probleme de constituționalitate, în cazul în care reforma administrației și măsurile economice vor trece prin ordonanțe de urgență.



Aceasta este de fapt și soluția preferată de Guvern, pentru că este mai rapidă. Măsurile ar intra imediat în vigoare și ar ajuta la construcția bugetului pentru 2026, pentru că ar genera bani în plus în vistierie.

Celalaltă variantă este ca Executivul să-și asume răspunderea de două ori - pentru reforma administrației și pentru măsurile economice. Dar, în acest caz, aplicarea lor ar putea fi întârziată de eventuale contestații la Curtea Constituțională.

Pe de altă parte, premierul nu ia în calcul un guvern minoritar, adică fără PSD, spun surse politice.



De altfel, Ilie Bolojan a transmis și un mesaj de stabilitate, la o întâlnire cu reprezentanții fondurilor străine de investiții. Șeful guvernului spune că se va păstra rotativa guvernamentală, adică mandatul de prim-ministru va ajunge la PSD în primăvara anului viitor.



Declarația vine în contextul tensiunilor din coaliție din ultima vreme, dar și în contextul în care încă se fac calcule pentru buget, care urmează să fie gata la finele lunii.

