Secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către Stelian Ion, fost ministru

16-10-2025 | 15:59
Stelian Ion
Secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ.

”Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a constatat încălcarea independenţei judecătorilor din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie faţă de opiniile exprimate în spaţiul public de către un deputat, fost ministru al justiţiei, şi preluate ulterior în mass media, în contextul pronunţării unor hotărâri de achitare în materie penală”, a transmis CSM după soluîionarea punctelor aflate pe ordine de zi a şedinţei, potrivit News.ro.

Au fost exprimate 7 voturi în favoarea acestei decizii, dar și o abţinere şi un vot nul.

Fostul ministru USR al Justiţiei Stelian Ion a reacţionat marţi, după achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu şi după ce purtătorul de cuvânt al ICCJ a explicat public decizia instanţei, criticând argumentele şi comunicatul ICCJ pe această temă şi apreciind ca esenţială refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi.

”Domnul în cauză ne serveşte o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniştească opinia publică şi să dea mai multă credibilitate unei instituţii care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă „maşină de spălat” pentru infractori celebri. Grea misiune! (...)Cu alte cuvinte, după un lung şir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ÎCCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiţia înfăptuindu-se în baza legii şi nu ca justiţie populară. Judecătorii instanţelor naţionale sunt garanţii statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene şi a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare””, a scris fostul ministru.

El consideră că ”justiţia din România pare că a încălecat celelalte puteri şi şi-a construit un sistem oligarhic de protecţie, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice şi financiare”.

”E prea mult putregai, prea multă corupţie în justiţie, iar „SIIJ-ul 2.0” — susţinut de domnul Alistar, de doamna Savonea nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă. Nici procurorii anume desemnaţi care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esenţiale refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi precum şi un management onest şi profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupţia va mai ucide multă vreme de acum înainte”, mai afirma fostul ministru al Justiţiei.

Sursa: News.ro

