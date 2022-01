Scandal în PMP, între Diaconescu și Tomac. Actualul președinte, blocat pe Facebook-ul PMP

Agerpres

Este scandal în Partidul Mișcarea Populară, formațiune care a fost înființată de fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Actualul președinte, Cristian Diaconescu, îl acuză pe fostul președinte al PMP, Eugen Tomac, că în 12 ianuarie a încercat să preia ”în mod abuziv” conducerea Partidului Mișcarea Populară.

În 12 ianuarie, potrivit unui comunicat al PMP, citat de News.ro, ”Colegiul Naţional al PMP s-a întrunit statutar în data de 12 ianuarie 2022, cu prezenţa a 46 de membri din 69, şi a decis convocarea Congresului PMP în data de 19 februarie 2022, la Bucureşti, pentru alegerea unei noi conduceri”.

Acum, actualul președinte al acestui partid, Diaconescu, susține că - de fapt - Tomac ar încerca să preia șefia partidului prin organizarea unui congres extraordinar.

De asemenea, Diaconescu susține că nu a participat la întrunirea din 12 ianuarie, deoarece ... nu a fost invitat.

”Astăzi, a fost convocată, în mod statutar ședința CEN a PMP. Aceeași grupare, condusă de domnul Tomac, care în data de 12 ianuarie a încercat, în mod abuziv, preluarea conducerii partidului, acum vine și amenință pe toate căile membrii CEN, să nu participe la ședința de astăzi. Se încearcă astfel blocarea asigurării majorității necesare pentru a putea fi luate măsuri.

Astăzi, voi supune dezbaterii CEN, întreaga poveste, în detaliu și cu dovezi clare, a acțiunii abuzive din 12 ianuarie, lăsându-vă pe dumneavoastră să trageți concluziile privind “bunele intenții” în ceea ce privește soarta acestui partid.

În egală măsură vă informez că cel mai târziu mâine dimineață, încălcările grave statutare și legale în legătură cu adunarea din 12 ianuarie vor face obiectul unor acțiuni în instanță.

Nu am putut participa la adunarea din 12 ianuarie, deoarece în primul rând nu am fost invitat, organizatorii acesteia fiind cât se poate de conștienți de ceea ce urmau să facă. Astfel deși mă aflam în sediul PMP, am fost pus în imposibilitatea de a participa la adunare. În plus, din păcate, domnul Tomac și partenerii săi, au creat o conjunctură neplăcută în care prezența mea ca și Președinte la întâlnire, ar fi transformat automat adunarea într-un Colegiu statutar (ceea ce își și dorea domnul Tomac, îngrijorat și conștient că nu are suficiente semnături pentru demersul său).” - a anunțat Cristian Diaconescu pe pagina sa de Facebook.

Tot el a precizat că a făcut acest anunț pe contul său personal, deoarece nu mai are acces pe pagina de Facebook a partidului pe care chiar el îl conduce.

”Postez acest mesaj aici deoarece pe pagina PMP Oficial domnul Tomac mi-a blocat accesul, în data de 12 ianuarie. Încă o dovadă grăitoare a strategiei abuzive a domniei sale de a îmi bloca căile de comunicare cu dumneavoastră” - a mai precizat el.

Ce spune Eugen Tomac despre scandalul din PMP

Recent, Eugen Tomac, a transmis într-un mesaj postat tot pe .. Facebook, faptul că - deși a fost acuzat de organizarea unui ”puci” în PMP - nu a participat la așa ceva, ci doar la o ”ședință a PMP, convocată la inițiativa a 46 de lideri ai PMP”.

Mesajul lui Eugen Tomac :

”În ultimele 24 de ore am primit tot felul de mesaje care mai de care mai interesante, toate ducând spre ideea că am participat recent la un puci.

Înainte de toate, un puci are loc atunci când într-un stat este preluată puterea de către un grup minoritar prin violență.

Din câte observ, Iohannis nu comunică nimic și ne-am obișnuit cu această stare de fapt de ani buni. Poate dacă exista vreo lovitură la Palat, ne mai spunea și el ceva nou.

Generalul e la locul lui, deci nu a luat nimeni cu asalt Palatul Victoria. Așa că nu am participat la niciun puci.

În schimb, da, am participat săptămâna aceasta la o ședință a PMP, convocată la inițiativa a 46 de lideri ai PMP. De ce? În primul rând, pentru că PMP nu a mai avut o ședință de partid de mai bine de două luni, ori acest aspect este inadmisibil în rândul unei structuri politice, mai ales că după PSD și PNL suntem partidul cu cei mai mulți reprezentanți în administrația locală.

De asemenea, am fost șocat că, deși domnul președinte al PMP era în sediul central al partidului în care avea loc reuniunea a 70% din liderii partidului, a ales să nu participe, acuzând ulterior, în mod incorect, că întâlnirea noastră este una ilegală.

Această abordare, pe care nu am înțeles-o și nu o voi înțelege niciodată, ne-a determinat pe mine și majoritatea colegilor să adoptăm decizia de a convoca cu unanimitate de voturi un nou congres.

Nu este un moment fericit în viața unui partid politic, dar în același timp noi, cei care l-am clădit și păstrat în viață, am decis prin mijloace democratice care e drumul de urmat. Nu am discutat și nici nu a ridicat vreun coleg în timpul ședinței subiectul legat de relația cu alte partide și nici nu ne interesează. Eu știu atât, că PMP este un partid mare, curat, liber și cu foarte mulți oameni valoroși.”

De la ce ar fi pornit scandalul din PMP

Cearta dintre cei doi lideri din Partidul Mișcarea Populară a ajuns în spațiul public după ce în presă au apărut informații că PMP a decis fuziunea prin absorbție cu PNL.

Imediat, însă, decizia a fost negată de președintele PMP Cristian Diaconescu: ”Ştirile apărute în spaţiul public privind deciziile care ar fi fost luate de PMP privind fuziunea cu PNL sunt false”, a transmis Diaconescu.

În replică, Tomac susține că, inițial, Diaconescu a fost de acord cu această fuziune, după care s-a răzgândit.

”Legat de subiectul fuziunii cu PNL vă pot spune atât:

În 2020, Orban ne-a propus fuziune și, cum era firesc, i-am sugerat întâi să discute cu domnul Președinte Băsescu. Răspunsul Președintelui Băsescu a fost scurt: NU.

În 2021, Cîțu ne-a propus fuziune și, cum era firesc, i-am sugerat întâi să discute cu domnul Președinte Diaconescu.

Răspunsul Președintelui Diaconescu a fost: DA, apoi s-a răzgândit…

În loc de concluzie, implicați-vă în politică, oricât de ciudat și respingător vă sună acest îndemn. Este vital pentru că în aceste structuri politice se discută, dezbat și decid cele mai importante decizii ce ne afectează viața tuturor. Doar așa putem simți și înțelege esența democrației - prin implicare.” - a transmis Eugen Tomac pe Facebook.