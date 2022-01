Câțiva politicieni vor să îl schimbe forțat pe Cristian Diaconescu de la conducerea PMP

Pro TV

Preşedintele PMP, Cristian Diaconescu, a anunţat, joi, că nu recunoaşte decizia anunţată de grupul oficial al PMP cu presa, privind organizarea Congresului în luna februarie, pentru alegerea unei noi conduceri.

Deciziile de demitere şi numire a altor persoane pe loc, cât şi aşa-zisul Congres anunţat pentru februarie sunt ilegale, spune Diaconescu, citat de News.ro.

”În această dimineaţă, am avut o surpriză neplăcută, să constat, că un grup de 'organizatori binevoitori', au convocat aseară o adunare, pe care au denumit-o în mod ILEGAL Colegiu Naţional(conform Statutului Partidului - urmează să revin cu detalii). Au încercat să legitimeze aceasta adunare, inducând în eroare participanţii că eu şi colegii mei din Conducerea Centrală am fi parte din această iniţiativă. Ca să fie clar, NU am iniţiat, NU am participat la întâlnire, NU legitimăm nicio decizie pe care ar fi luat-o acest grup, organizat în mod nestatutar”, a spus Diaconescu.

Preşedintele PMP afirmă că ”deciziile de demitere şi numire a altor persoane pe loc, cât şi aşa-zisul Congres anunţat pentru februarie sunt ilegale, urmând ca cei care au organizat această iniţiativă să cunoască consecinţele în scurt timp”.

”Comunicarea pe pagina oficială a partidului este în acest moment compromisă, ceea ce se postează acolo nu reprezintă poziţia oficială a Conducerii Centrale”, mai scrie Cristian Diaconescu.

Reacţia preşedintelui PMP a venit după ce Partidul Mişcarea Populară a anunţat, miercuri seară, că va organiza un Congres în 19 februarie, pentru alegerea unei noi conduceri naţionale.

"Colegiul Naţional al Partidului Mişcarea Populară s-a întrunit statutar astăzi, 12 ianuarie 2022, cu prezenţa a 46 de lideri din 69, şi a hotărât convocarea Congresului PMP în data de 19 februarie 2022 pentru alegerea unei noi conduceri naţionale", se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri seară, de PMP, care precizează că procedura de vot se va desfăşura online.

PNL negociază intens o fuziune atât cu ALDE, cât şi cu PMP, cu scopul de a construi un pol al dreptei în perspectiva alegerilor parlamentare din 2024, care să asigure partidului un scor de cel puţin 20%.

Liberalii se grăbesc constrânşi de liderul PSD Marcel Ciolacu, care încearcă să atragă ALDE şi PMP de partea sa, susţin surse politice pentru News.ro. În cifre, fuziunea cu PMP şi ALDE le-ar aduce liberalilor 65 de primari şi peste 3.000 de consilieri locali şi judeţeni. Plus 73.000 de euro lunar, subvenţia pe care o primeşte PMP de la stat. ALDE nu încasează niciun ban.