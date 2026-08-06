Demersul, cred social democrații, a fost o încercare de a-l proteja pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, condamnat definitiv pentru conflict de interese. Social-democrații afirmă că acțiunea comună a celor două partide reprezintă o „sfidare incalificabilă” la adresa românilor care muncesc și plătesc taxe.

„PSD condamnă acțiunea scandaloasă a USR și PNL: au blocat 771 de milioane de euro din banii europeni ai României pentru a-l scăpa pe condamnatul Dominic Fritz. Totul în tentativa de a salva un președinte de partid de sancțiunile legale”, se arată în comunicatul de presă al PSD.

Social-democrații subliniază că, deși USR și PNL au cerut ani la rând „toleranță zero în materie de integritate” și au construit cariere politice pe ideea că „nimeni nu este mai presus de lege”, acum, când regulile îi privesc pe propriii lideri, principiile par negociabile. „Integritatea nu mai este prezentată ca o valoare, ci ca o problemă care trebuie rezolvată”, afirmă PSD.

PSD: Amendamentul nu acționează retroactiv

PSD precizează că amendamentul său privind norma tranzitorie nu acționează retroactiv și că cei condamnați definitiv și cu sancțiuni în desfășurare în momentul intrării în vigoare a noii legi nu vor scăpa de răspunderea legală. „Amendamentul PSD vizează toate condamnările definitive, nu doar cele privind conflictele de interese, ci și situațiile de incompatibilitate”, menționează comunicatul.

Social-democrații consideră că sesizarea la CCR din partea USR nu are la bază un temei real de neconstituționalitate, ci doar o încercare disperată de a-l salva pe liderul USR de răspunderea legală, „chiar cu prețul pierderii banilor europeni ai României”.

CCR analizează sesizarea pe 12 august

Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 12 august sesizarea privind legea care modifică și completează acte normative în domeniul integrității, au precizat oficialii CCR.

PSD avertizează că, dacă România va pierde cele 771 de milioane de euro aferente Legii integrității, USR se va face vinovat de al doilea cel mai mare prejudiciu asupra României, după achiziția supradimensionată de vaccinuri COVID. De asemenea, social-democrații acuză USR de blocarea finalizării unor hidrocentrale aflate într-un stadiu avansat de construcție, vulnerabilizând securitatea energetică a României.