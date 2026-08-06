Legea biodiversității. Liderul PSD, Daniel Zamfir, către ”colegii neomarxiști” din USR: ”Oamenii sunt înaintea păsărelelor!”

Social-democratul a explicat că amendamentele care au fost inițiate de Partidul Social Democrat la Legea biodiversităţii - fapt care i-a nemulțumit pe cei din USR - au fost aplicate pentru că, spune el, strategia USR era una de ”blocare a României”.

În opinia lui Zamfir, faptul că USR ”pune oamenii înaintea vietăților cu care conviețuim” este un lucru greșit.

De asemenea, el a ținut să ironizeze expresia ”zamfirisme”, care a fost folosită recent, în sens negativ, atât de senatorul USR Ştefan Pălărie, cât și de ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru a sublinia în acest fel erorile liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

”N-am ce să fac, trebuie să le spun, din nou, colegilor neomarxiști. Sigur, strategia pe care, și pentru care suferiți dumneavoastră, era una într-adevăr de blocare a României, de blocare a dezvoltării economice a României. Pentru că, da, m-ați acuzat ședința trecută că astea sunt zamfirisme. Da, domnule, dacă zamfirism înseamnă să pun oamenii înaintea vietăților cu care conviețuim - mă rog, unii mai mult, alții mai puțin -sunt de acord să lupt până la capăt, prin orice mijloace, ca aceste zamfirisme să le impun.

Da, oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor, răcușorilor și oricăror vietăți pe care dumneavoastră sub pretextul apărării mediului vreți să le protejați și să opriți tot ce înseamnă dezvoltarea României. Am amendat această strategie, am făcut o serie de observații, pentru că, da, vrem să existe un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului.

În niciun caz, să subjugăm dezvoltarea economică a României sub această impresie, că apărăm mediul și, de fapt, să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României cu fundațiile care vă sunt atât de dragi și prin care, prin orice mijloace, blocați orice proiect de dezvoltare a României. Nu vă mai merge, neomarxiștilor, s-a terminat!”, a spus Zamfir în plenul Senatului, la dezbaterile și votul pe tema Legii biodiversității.