Legea biodiversității. Liderul PSD, Daniel Zamfir, către ”colegii neomarxiști” din USR: ”Oamenii sunt înaintea păsărelelor!”

Social-democratul a explicat că amendamentele care au fost inițiate de Partidul Social Democrat la Legea biodiversităţii - fapt care i-a nemulțumit pe cei din USR - au fost aplicate pentru că, spune el, strategia USR era una de ”blocare a României”.
În opinia lui Zamfir, faptul că USR ”pune oamenii înaintea vietăților cu care conviețuim” este un lucru greșit.
De asemenea, el a ținut să ironizeze expresia ”zamfirisme”, care a fost folosită recent, în sens negativ, atât de senatorul USR Ştefan Pălărie, cât și de ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru a sublinia în acest fel erorile liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
”N-am ce să fac, trebuie să le spun, din nou, colegilor neomarxiști. Sigur, strategia pe care, și pentru care suferiți dumneavoastră, era una într-adevăr de blocare a României, de blocare a dezvoltării economice a României. Pentru că, da, m-ați acuzat ședința trecută că astea sunt zamfirisme. Da, domnule, dacă zamfirism înseamnă să pun oamenii înaintea vietăților cu care conviețuim - mă rog, unii mai mult, alții mai puțin -sunt de acord să lupt până la capăt, prin orice mijloace, ca aceste zamfirisme să le impun.
Da, oamenii sunt înaintea păsărelelor, gândăceilor, răcușorilor și oricăror vietăți pe care dumneavoastră sub pretextul apărării mediului vreți să le protejați și să opriți tot ce înseamnă dezvoltarea României. Am amendat această strategie, am făcut o serie de observații, pentru că, da, vrem să existe un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului.
În niciun caz, să subjugăm dezvoltarea economică a României sub această impresie, că apărăm mediul și, de fapt, să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României cu fundațiile care vă sunt atât de dragi și prin care, prin orice mijloace, blocați orice proiect de dezvoltare a României. Nu vă mai merge, neomarxiștilor, s-a terminat!”, a spus Zamfir în plenul Senatului, la dezbaterile și votul pe tema Legii biodiversității.
”Zamfirismele” lui Daniel Zamfir, invocate de USR
Marți, 04 august, senatorul USR Ştefan Pălărie a fost de părere că Legea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității ar fi putut să fie o simplă hotărâre de Guvern, fiind un act executiv - acuzând PSD că ”a început să mintă” și să folosească ”zamfirisme”.
"PSD a început să mintă că această strategie ar bloca investiţiile, ar bloca mediul economic. E o greşeală fundamentală, e o minciună, e un zamfirism, pentru simplu fapt că o autorizaţie de funcţionare a unei hidrocentrale deja date, ea rămâne dată. Obţinerea unei autorizaţii noi are aceleaşi etape. Un document de strategie nu aduce obligaţii noi celor care sunt afectaţi (...) Pe scurt, însă colegii de la PSD au adăugat şi nişte lucruri cinice, care ar putea să ducă la nerecunoaşterea acestui jalon, ca fiind îndeplinit, de către Comisie", a afirmat Pălărie, potrivit Agerpres.
De asemenea, într-un mesaj publicat pe Facebook, și ministrul demis al Mediului, Diana Buzoianu, a folosit cuvântul ”zamfirism”, referindu-se la Daniel Zamfir și colegii săi din PSD, care au modificat prin amendamente Legea biodiversității.
”Ăștia sunt ,,gândacii” și ,,greierii” care pun țara în pericol după mintea zamfirilor, grindenilor și simionilor.
Zilele astea se dezbate în Parlament, într-un populism grețos, strategia privind biodiversitatea. Mai jos aveți poze din cele 13 parcuri naționale din România. Comori naționale pentru care strămoșii noștri au luptat.
Imaginați-vă câți bani au dat și lobby au făcut zamfirii, grindenii și simionii din PSD și AUR în ultimii ani de zile ca să ne facă să credem că e împotriva intereselor naționale să lupți ca aceste parcuri să rămână și generațiilor viitoare.
Imaginați-vă cât tupeu trebuie să aibă zamfirii, grindenii și simionii să facă poze în ie la sărbători naționale și să se dea mari patrioți, dar să vândă propagandă în fiecare zi că în cei aproximativ 1.3% teritoriu ocupat de parcuri naționale, fix acolo în cei 1.3%, se blochează toate investițiile strategice naționale din țara noastră.
Patrioți de carton”.
Ce înseamnă strategia de biodiversitate
Întrebată, recent, ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, strategia de biodiversitate, Buzoianu a explicat că este vorba despre modul în care sunt protejate resursele naturale ale țării, precum Rezervația Deltei Dunării.
„Strategia privind biodiversitatea este instrumentul care să asigure că noi avem o viziune despre cum protejăm aceste comori”, a afirmat ea, adăugând că nu este un obstacol pentru investiții.
Ministrul a respins acuzațiile potrivit cărora strategia de biodiversitate - în forma susținută de USR - ar bloca investiții, inclusiv proiecte hidroenergetice. Ea a explicat că strategiile naționale nu pot crea legi noi, ci doar pun în aplicare obiective deja asumate.
Proiectul legislativ adoptat în Senat, joi, 06 august, poate fi consultat aici. Senatul este cameră decizională, astfel că legea va ajunge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.