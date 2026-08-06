Legea biodiversităţii, din nou în Senat. USR, întâi a criticat modificările făcute de PSD, apoi a votat proiectul în Cameră

Proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030 a fost adoptat iniţial, marţi, de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, iar apoi a trecut miercuri şi de plenul Camerei Deputaţilor, cu mai multe amendamente.

Abrudean a menţionat că Senatul este şi joi în sesiune extraordinară şi, în aceste condiţii, va avea loc o şedinţă a Biroului permanent care să stabilească, din nou, un plen pentru joi dimineaţă, în acest sens.

Miercuri, potrivit Agerpres, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că "există amendamente suplimentare şi va fi nevoie de un control de bicameralism" la proiectul legii biodiversităţii, iar acest lucru înseamnă că actul normativ, după ce este adoptat de Camera Deputaţilor, revine la Senat.

USR a votat Legea biodiversității, deși a criticat modificările aduse de PSD

Parlamentarii USR au votat, miercuri, 05 august, în plenul Camerei Deputaţilor proiectul de lege privind aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030, deşi au criticat modificările aduse de PSD.

Potrivit unui comunicat de presă al formaţiunii, votul favorabil a fost necesar pentru a evita blocarea unui jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi pierderea a aproape un miliard de euro din fonduri europene.

USR consideră inacceptabil şi iresponsabil modul în care PSD acţionează constant pentru ca România să piardă sume uriaşe din PNRR. În plus, prin modificarea din temelii a Strategiei naţionale privind biodiversitatea, PSD vrea să arunce în aer angajamentele asumate de România la nivel european, susţin reprezentanţii formaţiunii.

"Strategia pentru conservarea biodiversităţii, jalon important în PNRR, a fost practic măcelărită prin amendamentele PSD. PSD, în bună colaborare cu AUR, pune în pericol nu doar miliardul de euro aferent acestui jalon, ci şi alte miliarde de euro alocate pentru infrastructura care se construieşte în jurul ariilor protejate. Vorbim de şosele, autostrăzi, şcoli, spitale. În forma rezultată în urma acţiunii PSD, Strategia privind biodiversitatea ridică numeroase probleme şi noi, USR, vom transmite preşedintelui României - la care ajunge legea spre promulgare - toate îngrijorările noastre", a declarat Diana Stoica, lidera deputaţilor USR.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a calificat acţiunile PSD drept o "trădare".

"Nu vom accepta ca iresponsabilitatea, şantajul şi trădarea naţională a PSD să blocheze intrarea în ţară a miliarde de euro din fonduri europene. S-au obişnuit să ţină România capturată, la cheremul lor. Ei bine, suntem în acest guvern oameni care nu acceptă asta. Ministerul Mediului va transmite foarte clar către Administraţia Prezidenţială toate legile încălcate, toate angajamentele asumate care au fost şi ele încălcate. Astăzi, o ţară întreagă a văzut de ce PSD a vrut să treacă această lege prin Parlament: pentru a o distruge cu totul", subliniază Diana Buzoianu.

USR susţine că PSD a depus în comisiile Camerei Deputaţilor peste 100 de pagini de amendamente, modificând prevederi esenţiale ale strategiei

"De exemplu, România şi-a asumat în 2020, prin Strategia Europeană privind biodiversitatea, un obiectiv pentru 2030 de 10% zone de protecţie strictă şi 30% zone cu management activ. PSD ignoră acest fapt şi a modificat aceste procente (5% zone de protecţie strictă şi 25% zone cu management activ). Şi tot pentru a sabota măsurile cuprinse în Strategie, PSD a forţat ca acestea să nu aibă finanţare alocată prin Administraţia Fondului pentru Mediu. De asemenea, pentru că nu vrea să se afle adevărul despre cum au fost gestionate în ultimii ani rezervaţiile şi parcurile naţionale, PSD a eliminat prevederile referitoare la efectuarea unui audit.

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Deputaţii USR au luptat în comisiile parlamentare pentru ca Strategia privind conservarea biodiversităţii să nu fie masacrată şi pentru ca cele 11 obiective principale, existente pentru România de ani de zile, să fie respectate. Strategia - înaintată iniţial de ministra Mediului, Diana Buzoianu, apoi preluată sub forma unui proiect de lege de către parlamentarii USR Diana Stoica şi Sorin Şipoş şi senatorul PNL Glad Varga - este un document care stabileşte măsuri administrative pentru aplicarea acestor obiective deja asumate, nu creează noi reglementări şi nu blochează investiţiile, aşa cum au susţinut, în mod mincinos, PSD şi AUR", transmite comunicatul USR.