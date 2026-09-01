El atrage atenţia că măsurile implementate de guvernul pe care îl conduce trebuie continuate, pentru ca scăderea deficitului bugetar să fie menţinută şi anul viitor.

Premierul Ilie Bolojan consideră că PNRR trebuie să fie „o lecţie importantă pentru SAFE”.

„E o lecţie importantă pentru SAFE, de exemplu, în aşa fel încât să începem acest program cât mai susţinut şi să nu lăsăm lucrurile pe ultima sută de metri. Pentru viitor consider că aceste lecţii trebuie să le internalizăm şi viitorul guvern să fie cu atât mai atent cu bugetele din 2027 cu cât cele 8 miliarde de euro care au fost anul acesta pilonul principal de investiţii din România nu vor mai alimenta bugetul anul viitor şi e foarte important să menţinem componenta de investiţii la o valoare importantă şi acest lucru să se facă prin reducerea de cheltuieli şi nu prin alte măsuri”, a afirmat premierul interimar marţi după amiază, la prezentarea bilanţului PNRR.

Ilie Bolojan subliniază că trebuie accelerată absorbţia fondurilor de coeziune şi trebuie continuate măsurile de reducere a deficitului.

„Măsurile de reducere a deficitului trebuie continuate şi, de asemenea, traiectoria de deficit să fie respectată pentru că doar în felul acesta evităm retrogradarea şi complicaţiile care pot apărea dintr-o scădere a ratingului României. Măsurile de până acum şi-au arătat efectele, dar ele produc reducerea de deficit până la finalul acestui an şi nu mai au capacitatea de a reduce deficitul anul următor, ceea ce înseamnă că şi în toamna acestui an un aspect important pentru noul guvern ţine de a găsi formulele pentru a nu creşte fiscalitatea şi pentru o eficienţă mai bună a banilor publici şi pentru o disciplină în cheltuirea banilor, inclusiv componenta de reducere de cheltuieli", a adăugat Ilie Bolojan.