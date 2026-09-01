Întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși va dura trei zile și are în program momente de rugăciune, conferințe și activități culturale. Organizatorii și-au propus să atingă și teme actuale, cum sunt iubirea în familie și implicarea în problemele societății.

Zeci de curse speciale au descărcat sute de grupuri în fața Catedralei Naționale, începând cu 8 dimineața. Tinerii, majoritatea elevi de liceu, erau toți îmbrăcați în tricouri albe, cu sigla roșie a Patriarhiei Române.

Reporter: De unde sunteți?

Participanți: „Doamne ajută! De la arhiepiscopia Râmnicului.” (...)

Reporter: Vi s-a spus ce teme veți discuta azi?

Participant: „Pe primul loc este biserica, vă dați seama. Dogmatică până la sfinți, psaltică, priceasnă... lucruri pe care noi, tinerii, le apreciem.”

Reporter: Ce temă din ortodoxia de astăzi te-ar interesa?

Tânăr: „Familia. Aștept să aflu astăzi.”

„Sunt voluntar și am venit să cunosc mai mulți tineri, să-i ajut...” spune altcineva.

Conducerea Patriarhiei a ales tema „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.

Părintele Vlaicu George Adrian: „Am venit cu speranța că tinerii vor trăi în comuniune. Eu sper să fie bucurie și iubire.”

Iar sociologii americani aduc în discuție o renaștere religioasă în rândul generației Z, din care s-au erijat influenceri pe rețelele de socializare. Sunt muzicieni în vogă și lideri ai congreselor pentru tineri - creștine, iudaice, dar și musulmane, care includ concursuri de recitat Coranul și dezbateri cu înțelepți ai Islamului.

Corespondent PROTV: „Evenimentele în care cultele încearcă să creeze coeziune printre noii membri sunt tot mai frecvente în istoria recentă. Totul a plecat de la ideea Papei Ioan Paul al II-lea, care a creat în 1985 Ziua Tineretului. Aceasta a ajuns să adune 5 milioane de participanți în Manila, capitala statului Filipine, și peste 3 milioane la Rio de Janeiro și la Cracovia. S-a întins la o săptămână de concerte, studii biblice și privegheri nocturne, iar credincioșii îl numesc "Woodstockul catolic".

În București, șeful BOR de aproape două decenii i-a primit pe cei trei mii de invitați în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Printre ei și președintele României.

Nicușor Dan, președintele României: „Mărturisiți public, și nu doar în interiorul Bisericii, valorile în care credeți. Pentru că se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră. Locul unei mărturisiri care să fie ferme, simple și decente în spațiul public este luat de farisei.”

Și ministrul Educației, Mihai Dimian, a ținut să vorbească. A fost primul mesaj public, după 5 luni de mandat și de absență din spațiul public.

Mihai Dimian, ministrul Educației: „Ne dorim o societate în care trebuie să alegem între știință și credință. Îndemnul meu e să folosiți știința pentru a învăța ce puteți face.”

Toți participanții, indiferent de rang, au fost invitați după slujba Te Deum la un prânz cu tocăniță de pui și cușcuș, în corturile din fața catedralei.