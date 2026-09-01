În schimb, a crescut interesul pentru domenii precum energetică, mecanică și construcții, considerate mai greu de afectat de automatizare. Tendința se observă cel mai bine la admiterea din această toamnă unde multe universitați au încă locuri libere la Informatică.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași, pentru prima dată în ultimii 15 ani, au rămas zeci de locuri la buget la Automatică și Calculatoare. Matei Prepeliță e student aici și și-a văzut colegii de liceu renunțând să îl urmeze.

Matei Prepeliță, student: „Cu tot ce a evoluat inteligența artificială, s-au răzgândit. Mulți s-au reprofilat pe partea asta puțin mai practică, cum ar fi electrician sau în construcții. Se tem că nu-și vor găsi locuri de muncă, de exemplu, în programare.”

În aceeași universitate, Construcțiile, Mecanica și Chimia au atras mai mulți candidați. Silviu Poroșnicu spune că Ingineria Electrică îi oferă ceva ce Informatica nu mai pare să garanteze.

Silviu Poroșnicu, student: „Facultățile tehnice și facultățile din inginerie sunt de viitor. AI-ul încă nu este la un nivel atât de avansat încât să ne ia locurile.”

Aceeași schimbare se vede și la Timișoara. Politehnica mai are 25 de locuri la buget la Automatică și va organiza concurs de admitere acum, fapt neobișnuit în ultimii ani.

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara: „S-au îndreptat spre zona de robotică, dar și către domenii inginerești destul de consacrate, cum ar fi zona de construcții sau zona de energetică. Sunt domenii în care deocamdată inteligența artificială doar te asistă, nu neapărat poate să te înlocuiască.”

La Universitatea de Vest, o treime din cele peste 350 de locuri rămase libere pentru toamnă sunt la Informatică.

Laura Dragoș-Rădoi, consultant afaceri: „Tinerii au auzit că firmele nu mai angajează programatori la început de carieră pentru că AI-ul scrie singur codul de bază. Acum tinerii sunt foarte conectați la piața muncii și evită domeniile care se automatizează.”

La Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai a ocupat în vară numai 500 dintre cele 680 de locuri disponibile la Informatică. Cu un an în urmă, peste 700 de candidați se băteau pe aceleași locuri.