Oficial. Guvernul a lansat în dezbatere publică majorarea salariului minim. Cât va câștiga statul în plus de la patroni

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei lunar, potrivit unui document publicat, vineri, de Guvernul României.

Astfel, suma este stabilită pentru un program normal de lucru de 166.667 ore pe lună, ceea ce corespunde unui tarif orar de 25.949 lei, fără a include sporuri sau alte adaosuri salariale, se mai arată în document.

Majorarea va însemna, în salariul net, circa 175 de lei în plus, până la un nivel de aproximativ 2.750 de lei în funcție de menținerea sau nu a sumei de 300 de lei ca neimpozabilă.

În ceea ce privește impactul social, se estimează că majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată va avea efecte pozitive la nivel social prin stimularea ocupării și prin creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor.

La capitolul „Impact social” Guvernul nu a precizat nimic despre efortul financiar al firmelor care au angajați cu salariul minim. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

Prin majorarea salariului minim brut de la 1 iulie anul viitor, la 4.325 de lei, statul va încasa suplimentar, în cele cinci luni de aplicare de anul viitor, peste 620 de milioane de lei. Impactul net este însă de mai puțin de jumătate din această sumă, pentru că majorarea va duce și la o creștere a cheltuielilor cu forța de muncă la stat cu circa 350 de milioane de lei în aceeași perioadă (iulie - decembrie 2026).

