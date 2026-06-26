Amir Barati, un bărbat în vârstă de 39 de ani, cu dublă cetăţenie iraniană şi turcă, a fost arestat în staţiunea Kotor, pe coasta Adriaticii, a precizat poliţia muntenegreană.

Barati era dat în urmărire de autorităţile americane şi urmează să fie judecat de tribunalul districtual din New York pentru mai multe acuzaţii, între care conspiraţie la comiterea unei fraude informatice, atacuri cibernetice şi furt de identitate.

"Începând din 2013, el a comis atacuri cibernetice masive care au vizat infrastructura SUA şi peste 150 de universităţi din Statele Unite, provocând pagube estimate la peste 3,4 miliarde de dolari", se arată într-un comunicat al poliţiei din Muntenegru.

Potrivit poliţiei, datele furate şi accesul la conturile universitare compromise au fost folosite de Gardienii Revoluţiei şi de alţi utilizatori iranieni, inclusiv universităţi cu sediul în Iran.

Barati urmează să fie adus în faţa unui judecător de la Înalta Curte din Podgoriţa pentru continuarea procedurilor legate de extrădarea sa în Statele Unite.