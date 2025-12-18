Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

Este compromisul la care au ajuns PSD și PNL în ședința de miercuri seară a coaliției. Premierul s-a întâlnit cu investitorii străini, care au cerut eliminarea acestui impozit. Între timp, guvernul a decis să oblige toate consiliile locale să mărească taxele pe locuințe și mașini până la finalul anului.

Dacă până acum a susținut înghețarea salariului minim în 2026, premierul Ilie Bolojan a vorbit de posibilitatea măririi acestuia, în contextul discuției despre un impozit plătit de marile companii.

La o întâlnire cu investitorii străini, șeful guvernului a pus pe masă două variante – prima, în care impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la jumătate anul viitor, dar salariul minim este înghețat la nivelul actual.

Corespondent Știrile ProTV: „A doua variantă este cea în care va fi eliminat acest impozit, iar salariul minim crește de la 4050 de lei brut în prezent la 4350 lei brut. Asta ar însemna o majorare a salariului net de la 2574 de lei în prezent la 2756 de lei, adică un plus de 182 de lei, dacă se va menține actuala facilitate prin care 300 de lei din salariu rămân netaxați. Iar dacă nu se menține, atunci salariul net ar fi cu 58 de lei mai mare față de acum, potrivit calculelor Blocului Național Sindical”.

Investitorii au cerut guvernului eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, după ce au susținut că afectează investițiile, aflate deja în scădere.

Anterior, oamenii de afaceri au cerut menținerea salariului minim la nivelul actual, invocând costuri prea mari, în timp ce sindicatele au solicitat majorarea acestuia pentru a proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri mici.

Veronica Duțu, specialist fiscal: „Este un impozit care se aplică la companiile a căror cifră de afaceri este mai mare de 50 de milioane de euro. Au fost afectate companiile cu o marjă foarte mică de profit, care au foarte mulți salariați care lucrează cu salariu minim pe economie”.

Adrian Codârlașu, economist: „Avem o reglementare europeană care leagă salariul minim de niște factori, unul fiind inflația, suntem campioni europeni la inflație, deci conform acelei reglementări ar trebui să-l mărim”.

O decizie urmează să fie adoptată de guvern, până la finele anului. Până atunci, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care obligă consiliile locale să majoreze taxele locale până la finele anului acesta. Altfel, vor fi sancționate cu reducerea sumelor pe care le primesc de la centru.

Potrivit calculelor făcute de primari, taxele locale vor crește cu aproape 80% în 2026. Iar la mașinile poluante, s-ar putea dubla.

