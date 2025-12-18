Cu cât va crește salariul minim în 2026. Compromisul la care au ajuns partidele din coaliție

Stiri Economice
18-12-2025 | 08:15
sedinta de guvern
Guvernul României

Salariul minim pe economie ar putea crește de la 1 iulie 2026 cu 300 de lei brut. Asta la schimb cu reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile companii.

autor
Laura Culiță

Este compromisul la care au ajuns PSD și PNL în ședința de miercuri seară a coaliției. Premierul s-a întâlnit cu investitorii străini, care au cerut eliminarea acestui impozit. Între timp, guvernul a decis să oblige toate consiliile locale să mărească taxele pe locuințe și mașini până la finalul anului.

Dacă până acum a susținut înghețarea salariului minim în 2026, premierul Ilie Bolojan a vorbit de posibilitatea măririi acestuia, în contextul discuției despre un impozit plătit de marile companii.

La o întâlnire cu investitorii străini, șeful guvernului a pus pe masă două variante – prima, în care impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la jumătate anul viitor, dar salariul minim este înghețat la nivelul actual.

Corespondent Știrile ProTV: „A doua variantă este cea în care va fi eliminat acest impozit, iar salariul minim crește de la 4050 de lei brut în prezent la 4350 lei brut. Asta ar însemna o majorare a salariului net de la 2574 de lei în prezent la 2756 de lei, adică un plus de 182 de lei, dacă se va menține actuala facilitate prin care 300 de lei din salariu rămân netaxați. Iar dacă nu se menține, atunci salariul net ar fi cu 58 de lei mai mare față de acum, potrivit calculelor Blocului Național Sindical”.

Citește și
Ilie Bolojan
Propunerile lui Bolojan pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Una include majorarea salariului minim

Investitorii au cerut guvernului eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, după ce au susținut că afectează investițiile, aflate deja în scădere.

Anterior, oamenii de afaceri au cerut menținerea salariului minim la nivelul actual, invocând costuri prea mari, în timp ce sindicatele au solicitat majorarea acestuia pentru a proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri mici.

Veronica Duțu, specialist fiscal: „Este un impozit care se aplică la companiile a căror cifră de afaceri este mai mare de 50 de milioane de euro. Au fost afectate companiile cu o marjă foarte mică de profit, care au foarte mulți salariați care lucrează cu salariu minim pe economie”.

Adrian Codârlașu, economist: „Avem o reglementare europeană care leagă salariul minim de niște factori, unul fiind inflația, suntem campioni europeni la inflație, deci conform acelei reglementări ar trebui să-l mărim”.

O decizie urmează să fie adoptată de guvern, până la finele anului. Până atunci, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care obligă consiliile locale să majoreze taxele locale până la finele anului acesta. Altfel, vor fi sancționate cu reducerea sumelor pe care le primesc de la centru.

Potrivit calculelor făcute de primari, taxele locale vor crește cu aproape 80% în 2026. Iar la mașinile poluante, s-ar putea dubla.

Vești bune pentru turiști: Cinci pasaje vor fluidiza traficul pe drumul dintre stațiuni, în zona Eforie Nord

Sursa: Pro TV

Etichete: taxe, coalitie, salariul minim,

Dată publicare: 18-12-2025 08:15

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Preşedintele CFA România: Impozitul minim este „un TVA pe steroizi”. Soluţia: eliminarea lui şi creşterea salariului minim
Stiri Economice
Preşedintele CFA România: Impozitul minim este „un TVA pe steroizi”. Soluţia: eliminarea lui şi creşterea salariului minim

Impozitul minim pe cifră de afaceri ar trebui eliminat, iar salariul minim ar trebui majorat, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

Propunerile lui Bolojan pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Una include majorarea salariului minim
Stiri Economice
Propunerile lui Bolojan pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Una include majorarea salariului minim

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri  discuții cu Consiliului Investitorilor Străini și a spus că analizează două variante pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Recomandări
Congresul american a adoptat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziţia lui Donald Trump faţă de Europa
Stiri externe
Congresul american a adoptat o strategie de apărare pentru 2026 care contrazice poziţia lui Donald Trump faţă de Europa

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa, informează AFP.

Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților
Stiri actuale
Sindicatele protestează astăzi la Cotroceni, în timp ce Nicușor Dan e plecat din țară. Revendicările manifestanților

Sindicatele anunţă organizarea unei manifestaţii publice, pentru a solicita implicarea Preşedinţiei în medierea conflictului dintre confederaţiile sindicale şi Guvern, ”în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai”.

Putin iese din nou la amenințări și nu lasă garda jos pentru ceea vrea din Ucraina. Va folosi forța cu orice preț
Stiri externe
Putin iese din nou la amenințări și nu lasă garda jos pentru ceea vrea din Ucraina. Va folosi forța cu orice preț

Vladimir Putin a declarat că susține o rezolvare diplomatică a conflictului, însă a avertizat că, în lipsa unui „dialog substanțial” din partea Ucrainei și a aliaților săi, Rusia este pregătită să își continue avansul militar și să ocupe noi teritorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28