El precizează că amânarea măsurilor propuse de PSD, precum și a corectării măsurilor greșite luate fără consultare, nu a dus la stabilitate, ci la blocaje, iar PSD guvernează împreună doar dacă se iau decizii împreună.

„Am fost acuzați că vrem să rupem Coaliția, că am avea o agendă ascunsă atunci când semnalăm măsuri luate fără consultare și fără a ține cont de cel mai important lucru: OAMENII. Adevărul este simplu și corect: guvernăm împreună doar dacă luăm decizii împreună”, afirmă secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pe Facebook.

Manda arată că „PSD nu a cerut altceva decât respectarea unui protocol semnat și asumat de către toți partenerii de guvernare”.

„Amânarea măsurilor propuse de PSD, precum și a corectării măsurilor greșite luate fără consultare, nu a dus la stabilitate, ci la blocaje. Am votat măsurile guvernului din care facem parte — unele dure — însă există o limită: atunci când vorbim despre mame, pensionari și persoane cu probleme grave de sănătate. Am spus constant că, pe lângă ajustări, este nevoie de DEZVOLTARE, CONSTRUCȚIE și VIZIUNE”, a mai precizat Manda.

El comentează și anunțul UDMR că inițiază revizuirea taxelor locale, întrucât nemulțumirea oamenilor este justificată.

„Pe lângă «PNL-iști» mascați în PSD-iști, să înțeleg că avem acum și «UDMR-iști» mascați în PSD-iști?”, scrie Manda în postare.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat marți că va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale și să se revină și în cazul persoanelor cu dizabilități, arătând că este o chestiune morală și că acest lucru trebuie înțeles și de cei de la Finanțe, dar și de premier.

Potrivit liderului UDMR, statul, dacă nu dovedește că este pentru cetățeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susținere politică, iar societatea nu poate fi guvernată împotriva voinței sale.