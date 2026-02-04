Primele informaţii din anchetă arată că femeia de 29 de ani a fost obligată să se prostitueze din 6 februarie, anul trecut.

Atunci, soţul ei, de 43 de ani, a început să o trimită în stradă să se prostitueze. Locul ales era la marginea orașului, într-o zonă prin care trec foarte multe camioane și tiruri străine. Individul o monitoriza constant, pentru a se asigura că primeşte toţi banii pe care victima îi încasa de la clienţi.

După ce femeia a reuşit să anunţe poliţia, locuinţa lor a fost percheziţionată. Anchetatorii au ridicat de acolo trei telefoane şi suma de 5 mii de lei, despre care există suspiciunea că ar proveni dintr-o activitate ilegală.

Bărbatul este acuzat acum de proxenetism, însă, este anchetat în libertate, făra nicio măsură restrictivă. Pe numele lui nu a fost emis un ordin de protecție.