Potrivit estimărilor meteorologice, vremea se va încălzi treptat în octombrie, când valorile termice vor ajunge ușor peste mediile specifice perioadei.

Săptămâna 21 – 28 septembrie

În săptămâna 21 - 28 septembrie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestei perioade în toată țara.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare în nord-estul teritoriului și deficitare în vest și sud-vest. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

În perioada 28 septembrie - 5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în jurul normelor climatologice.

În aceeași săptămână, cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 5 – 12 octombrie

Pentru intervalul 5 - 12 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

În ultima săptămână analizată, 12 - 19 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.